В США умер актер, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

Актер умер в окружении семьи в своем доме на севере Техаса

Фото: Wikipedia

Американский актер Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", скончался на 75 году жизни. Об этом сообщила в четверг его семья в его официальной учетной записи в Twitter.

"Семья Питера Мейхью с большой любовью и грустью сообщает, что Питер ушел из жизни. Он покинул нас 30 апреля 2019 года в окружении семьи в своем доме на севере Техаса", — сказано в заявлении.

Питер Мейхью родился 19 мая 1944 года. Он наиболее известен ролью путешественника из племени вуки, механика по имени Чубакка.

Напомним, что ранее на фестивале Star Wars Celebration 2019 в Чикаго был представлен первый тизер девятого эпизода киноэпопеи "Звездные войны", премьера которого ожидается уже в этом году. Ролик, поливающий свет на события, происходящие в новом фильме, был опубликован на канале Star Wars в YouTube.

Напомним, что ранее в Москве похоронили актрису украинского происхождения Элину Быстрицкую.

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