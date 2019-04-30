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В США умер известный кинорежиссер Джон Синглтон

Джон Синглтон скончался в Лос-Анджелесе на 52-м году жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:12
В США умер известный кинорежиссер Джон Синглтон
В США умер известный кинорежиссер Джон Синглтон
Фото: Instagram/johnsingleton

В возрасте 51 года умер известный американский режиссер Джон Синглтон. Причиной смерти дважды номинанта на премию "Оскар" стал перенесенный ранее инсульт, передает Variety

Джон Синглтон ушел из жизни в окружении семьи. На момент кончины он находился в коме - 29 апреля, режиссера отключили от аппарата жизнеобеспечения. Издание отмечает, что несколькими неделями ранее Синглтон жаловался на проблемы с ногами, из-за чего обратился в клинику для обследования. 

"С грустью сообщаем, что Джон Синглтон умер. Джон мирно скончался в окружении своей семьи и друзей. Мы хотим поблагодарить замечательных врачей в больнице Седарс-Синай за их профессиональную заботу и доброту, и мы еще раз хотим поблагодарить всех поклонников Джона, друзей и коллег за всю любовь и поддержку, которую они оказали ему в это трудное время", — говорится в заявлении семьи кинозвезды. 

Джон Синглтон родился 6 января 1968 в Лос-Анджелесе. Он является самым молодым афроамериканцем в истории кинематографа, который был номинирован на "Оскар" за работу над своим дебютом "Ребята по соседству". 

Синглтон также известен благодаря участию в созданиях таких картин, как "Двойной форсаж", "Восьмая миля", "Погоня", "Шафт", а также сериалах "Империя" и "Американская история преступлений". В 1992 году он срежиссировал клип Майкла Джексона на песню "Remember the Time", в котором снялись известный американский актер Эдди Мерфи и баскетболист Мэджик Джонсон. 

Напомним, что ранее в Москве похоронили актрису украинского происхождения Элину Быстрицкую.

Мы также писали о том, что в Сан-Паулу во время дефиле умер 26-летний манекенщик Талес Соарес.

Смотрите видео, где звезды мирового кино хранят свои Оскары:

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