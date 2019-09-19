Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В США умер массажист, который обвинил Кевина Спейси в домогательствах

Мужчина умер на этапе рассмотрения его иска в суде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:52
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Фото: Getty Images

В июле стало известно, что с голливудского актера Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах к 18-летнему парню. Однако еще более 30 женщин утверждают, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны Кевина Спейси.

Смотрите также видео о том, Кэти Перри обвинили в сексуальном домогательстве:

А недавно в прессе появилась информация о том, что в Калифорнии скончался массажист, ранее обвинивший Кевина Спейси в домогательствах. Масла в огонь подливает тот факт, что мужчина умер на этапе рассмотрения его иска в суде. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Массажист, имя которого не называется, заявил, что Кевин Спейси домогался его еще в 2016 году – во время сеанса массажа. Однако мужчина подал в суд лишь в сентябре 2018 года.

Кевин Спейси впервые появился на публике после обвинений в домогательстве
Кевин Спейси впервые появился на публике после обвинений в домогательстве
Фото: Getty Images

Во вторник, 17 сентября, адвокаты Спейси уведомили суд о том, что 11 сентября адвокаты истца сообщили им о его смерти.

Напомним, ранее иск против Спейси подал еще один обвинитель. Мужчина утверждал, что также в 2016 году американский актер напоил его алкоголем, после чего стал приставать. Спустя время истец передумал судиться со звездой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

секс-скандал Кевин Спейси
Реклама

Новости партнеров

У британских берегов сфотографировали гигантскую медузу-корнерота
У британских берегов сфотографировали гигантскую медузу-корнерота
Свадьба Собчак и Богомолова: видео из
Свадьба Собчак и Богомолова: видео из "эпицентра"
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Снова беременна? Оля Полякова засветила округлившийся животик
Снова беременна? Оля Полякова засветила округлившийся животик

Популярные статьи

Сегодня, 08:18Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:44Шоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

Вчера, 09:45Fun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

17 сентябряFun

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

17 сентябряШоу-бизнес

Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

17 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

17 сентябряПсихология

Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

16 сентябряШоу-бизнес

"Я так сильно тебя люблю": дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице

16 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

16 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

16 сентябряFun

Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото

16 сентябряШоу-бизнес

Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

16 сентябряШоу-бизнес

Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

16 сентябряТехно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

16 сентябряFun

В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

Новости партнеров

Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Роскошная подруга полузащитника
Роскошная подруга полузащитника "Зари" Владислава Кочергина
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы
Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы
7 простых приемов макияжа, которые помогут стать неотразимой
7 простых приемов макияжа, которые помогут стать неотразимой
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому