В США умер массажист, который обвинил Кевина Спейси в домогательствах

Мужчина умер на этапе рассмотрения его иска в суде

Кевин Спейси Фото: Getty Images

В июле стало известно, что с голливудского актера Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах к 18-летнему парню. Однако еще более 30 женщин утверждают, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны Кевина Спейси.

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А недавно в прессе появилась информация о том, что в Калифорнии скончался массажист, ранее обвинивший Кевина Спейси в домогательствах. Масла в огонь подливает тот факт, что мужчина умер на этапе рассмотрения его иска в суде. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Массажист, имя которого не называется, заявил, что Кевин Спейси домогался его еще в 2016 году – во время сеанса массажа. Однако мужчина подал в суд лишь в сентябре 2018 года.

Кевин Спейси впервые появился на публике после обвинений в домогательстве Фото: Getty Images

Во вторник, 17 сентября, адвокаты Спейси уведомили суд о том, что 11 сентября адвокаты истца сообщили им о его смерти.

Напомним, ранее иск против Спейси подал еще один обвинитель. Мужчина утверждал, что также в 2016 году американский актер напоил его алкоголем, после чего стал приставать. Спустя время истец передумал судиться со звездой.

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