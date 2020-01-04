В США умерла 21-летняя рэперша Лексия Алиджай

Девушка скончалась в новогоднюю ночь

Лексия Алиджай Фото: Instagram

В среду, 1 января, в США умерла молодая рэп-исполнительница Лексия Алиджай. На момент смерти девушке был всего 21 год. В настоящее время проводится расследование.

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О кончине Лексии Алиджай в социальных сетях сообщили ее близкие. "Я так опустошена сейчас, чтобы что-то сказать. Моя прекрасная сестра, с таким большим талантом и душой, тебя не стало слишком рано", – написала ее кузина Рейза Кларк.

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По информации Page Six, причина смерти популярной хип-хоп исполнительницы пока неизвестна. Еще 31 декабря Лексия была активной в Instagram, и не жаловалась на какой-либо недуг. Из-за этого смерть восходящей звезды поклонники восприняли с еще большим шоком.

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Лексия Алиджай еще в подростковом возрасте выпустила два успешных альбома, а настоящую популярность ей принес кавер на песню "Girls love Beyonce" Дрейка.

Напомним, что недавно в возрасте 30 лет умерла известная модель Mama Cax.

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