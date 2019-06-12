В США выбрали самую сексуальную женщину мира 2019 года

"Мисс Вселенная-2012" получила почетный статус

Оливия Калпо Фото: instagram.com/oliviaculpo

В Америке популярный мужской глянец Maxim определил самую сексуальную женщину мира 2019 года. Рейтинг ста самых желанных девушек мира возглавила модель и обладательница титула "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо.

Смотрите в нашем видео, как одноногая итальянская модель покорила мир:

27-летняя манекенщица украсила специальный выпуск журнала, посвященный списку Hot 100. Отметим, что Оливии удалось подвинуть с первой строчки актрису и модель Кейт Аптон

10 Июн 2019 в 12:01 PDT INSTAGRAM (@oliviaculpo)

"Я всегда смотрела на список Hot 100 журнала Maxim. Там всегда было так много умных и успешных женщин, которые вдохновляли меня и влияли на мою карьеру разными способами. Поэтому быть на этой обложке – значимо для меня. Мне до сих пор это не верится", – призналась модель у себя на странице в Instagram.

Самая сексуальная женщина мира в 2019 году Оливия Калпо Фото: instagram.com/oliviaculpo Самая сексуальная женщина мира в 2019 году Оливия Калпо Фото: instagram.com/oliviaculpo Самая сексуальная женщина мира в 2019 году Оливия Калпо Фото: instagram.com/oliviaculpo Самая сексуальная женщина мира в 2019 году Оливия Калпо Фото: instagram.com/oliviaculpo Самая сексуальная женщина мира в 2019 году Оливия Калпо Фото: instagram.com/oliviaculpo Самая сексуальная женщина мира в 2019 году Оливия Калпо Фото: instagram.com/oliviaculpo Самая сексуальная женщина мира в 2019 году Оливия Калпо Фото: instagram.com/oliviaculpo 1/7

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как на конкурсе красоты в Сальвадоре одна из участниц загорелась прямо на сцене. Также мы опубликовали курьезное видео, на котором модели удивляют зрителей странной походкой на подиуме.

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