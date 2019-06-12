В США выбрали самую сексуальную женщину мира 2019 года
"Мисс Вселенная-2012" получила почетный статус
В Америке популярный мужской глянец Maxim определил самую сексуальную женщину мира 2019 года. Рейтинг ста самых желанных девушек мира возглавила модель и обладательница титула "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо.
Смотрите в нашем видео, как одноногая итальянская модель покорила мир:
27-летняя манекенщица украсила специальный выпуск журнала, посвященный списку Hot 100. Отметим, что Оливии удалось подвинуть с первой строчки актрису и модель Кейт Аптон
"Я всегда смотрела на список Hot 100 журнала Maxim. Там всегда было так много умных и успешных женщин, которые вдохновляли меня и влияли на мою карьеру разными способами. Поэтому быть на этой обложке – значимо для меня. Мне до сих пор это не верится", – призналась модель у себя на странице в Instagram.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как на конкурсе красоты в Сальвадоре одна из участниц загорелась прямо на сцене. Также мы опубликовали курьезное видео, на котором модели удивляют зрителей странной походкой на подиуме.
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