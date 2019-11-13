В США выбрали "Женщину года": кто из звезд получил почетное звание

44-летняя актриса была удостоена награды Women Of The Year Awards

Шарлиз Терон Фото: Getty Images

В США состоялась ежегодная премия Women Of The Year Awards, организованная журналом Glamour. Почетное звание "Женщины года" по версии издания в этом году получила 44-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон.

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На красной дорожке знаменитость произвела фурор, снова появившись в своем привычном облике с белокурыми волосами. Отметим, что недавно актриса сменила имидж, сделав ультрамодную боб-стрижку с проблесками мелировани. А теперь мы снова видим кинодиву блондинкой. Для столь важной церемонии Шарлиз Терон выбрала умопомрачительное бело платье с оголенными плечами и декольте от Givenchy.

"Женщина года" Шарлиз Терон Фото: Getty Images

Отметим, что традиционно награда Women Of The Year Awards традиционно вручается женщинам, которые достигли выдающихся успехов в мире кино, шоу-бизнеса, моды, спорта, науки, образования и других областях.

Напомним, еще в начале апреля Шарлиз Терон поделилась с журналистами, что была одна на протяжении десяти лет, но готова к романтическим приключениям. Она отметила, что на протяжении 10 лет не ходила на свидания.

Также ранее исполнитель главной роли Доминика Торетто – Вин Дизель – сообщил, что к актерскому касту картины "Форсаж 9" присоединились голливудские актрисы Шарлиз Терон и Хелен Миррен.

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