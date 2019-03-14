В супер-шоу "Дивовижні люди" примет участие мужчина, способный распознавать голоса более 300 птиц

В студии шоу "Дивовижні люди" Сергею Иллинскому предстоит по голосам распознать птиц

Сергей Иллинский распознает голоса птиц на шоу "Дивовижні люди" Фото: Канал "Украина"

В субботу, 16 марта, в 21:00 в эфире канала "Украина" выйдет четвертый выпуск супер-шоу "Дивовижні люди", участники которого удивляют своими невероятными способностями. Одним из героев нового выпуска станет настоящий бёрдмен – человек с уникальной слуховой памятью, который может различать голоса нескольких сотен птиц.

Участник шоу Сергей Иллинский утверждает, что может на слух распознать пение более 300 разных птиц.

"Я обладаю уникальной слуховой памятью, я – орнитолог-любитель. Птиц я люблю с самого детства, но научился различать их голоса 15 лет назад. Когда ты идешь по лесу, ты же не видишь птиц. Но я, ориентируясь на их пение, могу сказать, сколько их там находится и каких видов", – рассказал участник проекта.

По словам Сергея, сейчас с семьей он живет в городе, но мечтает переехать в село: "Я живу в городе, в многоэтажке. Честно говоря, она для меня – как клетка для птицы. Я мечтаю переехать в село, заняться сельским хозяйством или хотя-бы вырастить сад".

В рамках задания в студии шоу "Дивовижні люди" Сергею предстоит по голосам распознать птиц, которые поют и по одиночке, и вместе. Удастся ли украинскому бёрдмену справиться с поставленной задачей – узнаем уже в эту субботу в 21:00.

Олег Оливко может определить оперные произведения лишь по движениям губ солистов Фото: Канал "Украина"

Также в четвертом выпуске супер-шоу примут участие: Олег Оливко, который может определить оперные произведения лишь по движениям губ солистов; "девочка-сканер" Кристина Дуванова, способная запоминать большое количество штрих-кодов с первого взгляда; "женщина-суперпамять" Светлана Котик с феноменальной фотографической памятью; невероятная ориенталистка Катерина Семенова, которая может научить любого читать и писать на японском языке всего за 45 минут; полиглот из народа Андрей Стефурак, который утверждает, что выучил 15 языков благодаря сериалам и песням. Кто же из них справится со своим заданием и станет победителем четвертого выпуска супер-шоу "Дивовижні люди"?

Как сообщалось ранее, ведущим новейшего супер-шоу стал Александр Скичко, а звездными экспертами – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко.

Звездные эксперты супер-шоу "Дивовижні люди" Фото: Канал "Украина"

Напомним, в каждом из 9 выпусков супер-шоу "Дивовижні люди" за победу соревнуются 6 участников. Победитель выпуска определяется путем голосования: участников оценивают зрители в зале с помощью специального мобильного приложения, а также звездные эксперты проекта. В зависимости от того, насколько участник поразил своими умственными способностями, зрители и эксперты ставят баллы – от 1 до 10. Триумфатор вечера получит денежный приз – 100 000 гривен, а также станет участником финального выпуска. В 10-м выпуске телепроекта будут бороться лучшие из лучших, а победителя шоу выберет вся страна путем СМС-голосования.

Производством шоу по заказу канала "Украина" занимается компания Friends Production. Телепроект выходит в эфир канала по субботам в 21:00.

Ранее мы писали, что победителем третьего выпуска шоу "Дивовижні люди" стал уникальный "человек-мультифункционал".

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