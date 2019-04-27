В суперфинале шоу "Дивовижні люди" покажут 20 двойников Бритни Спирс

Специально для номера велись переговоры с представителями артистки

Шоу "Дивовижні люди" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

За кулисами грандиозного супершоу "Дивовижні люди" на канале "Украина" его режиссер Герман Ненов рассказал о том, чем же удивят зрителей в Суперфинале.

В первую очередь, создатели шоу постарались максимально усложнить задачу участникам: "Наша команда понимала, что все девять участников Суперфинала уже владеют крутыми способностями, поэтому нам надо было вывести этих людей из зоны комфорта. А это было нелегко. Один из самых ярких номеров Суперфинала – где танцуют двадцать практически идентичных девушек, но у каждой на груди свой платок. Нашей участнице нужно будет их запомнить, а потом одну из них узнать БЕЗ грима! Это – один из тех немногих номеров, которые были взяты из оригинального формата", – рассказал режиссер проекта Герман Ненов.

Двойники Бритни Спирс на шоу "Дивовижні люди" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Однако режиссер решил максимально удивить зрителей, сделав один из самых ярких номеров Суперфинала еще интереснее: "В итальянском оригинальном номере были просто двойники. Мы же решили сделать эстетику номера максимально яркой. Как настоящее дитя 90-х и ярый поклонник музыки 90-х-2000-х, вспомнил клип Бритни Спирс "Toxic" и взял для номера ее образ стюардессы. Специально для этого номера мы решали вопрос с авторскими правами на все его элементы – права на костюм, песню, изображение Бритни Спирс. Это обошлось проекту, кажется, в несколько тысяч долларов. Наши танцовщицы учили хореографию больше недели. Их главной задачей было постоянное перемещение, чтобы усложнить участнице возможность их запомнить. Для всех девушек были пошиты абсолютно одинаковые костюмы, а наши гримеры постарались сделать их абсолютными клонами, несмотря на то, что у всех были свои черты лица и разные формы головы. Это был один из самых сложных номеров проекта и в этом его ценность для меня".

Двойники Бритни Спирс на шоу "Дивовижні люди" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что получилось в итоге – зрители увидят уже в субботу, 27 апреля, в 21:00 в эфире супершоу "Дивовижні люди" на канале "Украина".

Напомним, продолжается всеукраинское СМС-голосование за победителя супершоу. Ознакомиться с финалистами проекта, а также правилами голосования можно на сайте канала "Украина". Имя победителя, за которого зрители отдали наибольшее количество голосов, объявит ведущий проекта Александр Скичко в прямом эфире самого ожидаемого события весны – грандиозного финала супершоу "Дивовижні люди" 27 апреля. Победитель получит денежный приз – 200 000 гривен и звание Супермозг.

Эксперты и ведущий шоу "Дивовижні люди" Фото: телеканал "Украина"

Масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Звездными экспертами проекта стали популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко.

Ранее мы сообщали, кто прошел в суперфинал шоу "Дивовижні люди".

Напомним, Маша Ефросинина рассказала о своей "суперспособности".

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