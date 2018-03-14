В свитшоте и с сумочкой за 850 евро: Маша Ефросинина показала стильный образ в кино

На фото в Instagram Ефросинина позирует в компании Юрия Горбунова

Телеведущая Маша Ефросинина продемонстрировала стильный повседневный образ. На днях ведущая побывала на премьере первого украинского анимационного 3D фильма режиссера Олега Маламужа "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила". Напомним, финальную композицию к мультфильму исполнила Джамала.

Главные роли в мультфильме озвучили украинские знаменитости. В частности принцессу Милу и Руслана озвучили дуэт "Время и Стекло". Юрию Гобунову досталась роль кота ученого. Сергей Притула подарил свой голос Нестору — лучшему другу главного героя. Голосом музыканта Олега Михайлюта (Фагот) заговорил волшебник Финн, а голосом Станислава Боклана – князь. В озвучке также приняли участие MONATI, Маша Ефросинина, Егор Крутоголов.

На фото в Instagram Ефросинина позирует в компании Юрия Горбунова. Для похода в кино Мария выбрала свитшот и джинсы.

Свой наряд телезвезда дополнила модной бархатной сумочкой на пояс от Gucci, стоимостью 850 евро, и кожаными полусапожками.

Фото: Instagram

На одном из снимков Ефросинина запечатлена в компании Василия Вирастюка и Кати Осадчей.

Фото: Instagram

Напомним, принцесса Евгения и Маша Ефросинина появились на публике в одинаковых пальто за две тысячи долларов.