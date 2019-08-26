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В своем репертуаре: Райан Рейнольдс потроллил Блейк Лайвли в ее день рождения

Звезда "Дедпула" не изменяет своему стилю интернет-тролля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:51
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Фото: Getty Images

Голливудский актер Райан Рейнольдс известен своим тонким чувством юмора, который он регулярно оттачивает на собственной супруге. Вчера Блейк Лайвли, которая в настоящее время беременна третьим ребенком, отметила свой 32-й день рождения, с чем ее весьма необычно поздравил звездный муж.

Как и почему западные селебрити скрывают беременность, смотрите в сюжете:

В воскресенье, 25 августа, в своем Instagram звезда "Дедпула" опубликовал серию не очень удачных совместных фото с Блейк, на которых актриса запечатлена с закрытыми глазами и в смешных позах. "С днем рождения, Блейк Лайвли", – коротко подписал забавный пост Рейнольдс.

INSTAGRAM

Фолловеры актера, привыкшие к его троллингу, посмеялись в комментариях и присоединились к поздравлениям.

Напомним, что ранее Райан Рейнольдс жестко пошутил об интимной жизни со своей женой. На шоу "Эллен Дедженерес", когда разговор зашел о детях, Райан сказал, что занимался сексом с Блейк только два раза, потому что "от этого бывают дети". "Да, всего два раза. Это работа по найму. Я жду третьего приглашения", – отметил актер.

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