В Украине со скандалом отменили концерты российской группы "Воровайки"

Коллектив анонсировал выступления в нескольких городах Украины

Концерты группы "Воровайки" в Украине отменили Фото: Instagram.com

Российская группа "Воровайки" анонсировала выступления в городах Украины. Мы уже писали о том, что концерт группы "Воровайки" в Киеве не состоится. Кроме того, коллектив объявил о выступлениях в Одессе – 9 февраля, Днепре – 12 февраля и Николаеве – 14 февраля.

Однако концерты в украинских городах группы "Воровайки", которая поет о "х*хлах", отменили. Продажа билетов на сайтах больше не активна. Сам коллектив на отмену концертов пока не отреагировал, зато в сети бурно обсуждают намерение "Вороваек" посетить Украину. Не прошел мимо скандала и бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, а также нардеп Владимир Арьев.

Отрывок из скандальной песни группы "Воровайки" – "Х*хлы":

"Как вот получилось, что х*хлы зазнались и американцам за гроши продались. Думали — поможет, денег даст Европа. Оказалось — фуфел, пей-гуляй босота. Курица — не птица, х*хлы — не заграница, Крым теперь ночами Порошенко снится. Курица — не птица, х*хлы — не заграница, пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица. Севастополь славный, колыбель для флота, защищали город воины и босота. Смелости нам хватит, хватит интересу. Если будет надо, заберем Одессу. А у них в почете денежки, да сало. Как же жить чубатым — стало денег мало. Тимошенко Петьке не была зазнобой. Си**ками к Европе, к Порошенко — ж*пой".

Напомним, ранее украинский продюсер Юрий Бардаш в интервью российскому журналисту Юрию Дудю сделал скандальное заявление об Украине.

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