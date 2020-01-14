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В Украину едет Александр Серов, который выступал в аннексированном Крыму

Певец анонсировал концерт в Киеве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:22
Александр Серов
Александр Серов
Фото: instagram.com/alexander_serov_official

68-летний российский певец Александр Серов намерен дать концерт в Киеве. Отметим, что Серов выступал в аннексированном Крыму, в результате чего в ноябре 2017 года СБУ запретила ему въезд на территорию Украины.

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Ранее в одной из российских программ певец заявил, что хотел бы приехать в Украину, однако не может этого сделать из-за запрета.

"Я бы с удовольствием приехал, но мне "перекрыли" Украину. Я приехал в Севастополь, дал концерт. А тут, в интернете бегущая строка – "Александр Серов незаконно пересек границу". Все, персона нон грата.. Теперь я враг Украины ... Ну как можно назвать меня врагом Украины? Что это за чушь вообще? Тем более, в Севастополе я служил три года. Три года жизни я отдал родине, советской родине, и военно-морскому флоту", – жаловался Серов.

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А на днях певец на своей странице в Instagram анонсировал концерт в Киеве. Выступление должно состояться во Дворце "Украина".

Александр Серов даст концерт в Киеве
Александр Серов даст концерт в Киеве
Фото: instagram.com/alexander_serov_official

"КИЕВ!!! 23 марта 2020 г. приглашаю вас на свой сольный концерт, который пройдёт во Дворце "Украина". С огромным удовольствием представлю свои новые песни, а также всеми любимые хиты! До встречи!", – написал Серов.

Стоит отметить, на сайте Дворца "Украина" тоже появилась информация о предстоящем концерте. Поклонники уже могут купить билет на концерт Александра Серова, цена варьируется от 350 до 3790 грн.

Напомним, ранее в Киеве также должен был состояться концерт Таисии Повалий, однако артисту не удалось прийти к общему знаменателю с Дворцом "Украина".

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