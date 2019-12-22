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В возрасте 30 лет умерла известная модель Mama Cax: лучшие фото звезды

В возрасте 14 лет у девушки диагностировали рак костей и легких

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:56
Mama Cax
Mama Cax
Фото: instagram/mamacax/

В Нью-Йорке умерла известная модель и блогер Mama Cax (Каксми Брутус). На момент смети девушке было 30 лет. Смотрите лучшие фото лбимицы Рианны в Instagram.

Смотрите сюжет об одноногой итальянской модели, покорившей мир:

Накануне Mama Cox жаловалась своим фолловерам на плохое самочувствие, а вчера в ее аккаунте появился пост в котором сообщается о смерти модели. Известно, что она скончалась в одной из больниц Нью-Йорка 16 декабря.

INSTAGRAM

Mama Cax родилась в США. Большую часть своей жизни она провела на Гаити. В возрасте 14 лет у девушки диагностировали рак костей и легких, а после она перенесла несколько сложных операций, одна из которых завершилась ампутацией ноги.

Случившееся не помешало Каксми стать моделью. В 2017 году она подписала перспективный контракт с агентством Jag Models и активно снималась для брендов Becca Cosmetics, Olay, Chromat и др. Большую популярность Mama Cax принесло участие в ежегодных показах белья от Рианны. В течение нескольких лет она была звездой Savage x Fenty и часто появлялась в рекламных кампаниях бренда.

Модель активно вела свою страницу в Instagram. Сейчас на ее аккаунт подписаны более 200 тысяч пользователей.

Mama Cax
Mama Cax
Mama Cax
Mama Cax
Mama Cax
Mama Cax
Mama Cax
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Ранее мы писали, что на известную модель Эмили Ратаковски подали в суд.

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