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Вахтанг Кикабидзе высказался о России: "Если зашел к тебе танк с флагом, в эту страну ты не должен ехать петь"

Сегодня, 10:37

Певец заявил, что его приглашают в разные города России

Советский и грузинский певец Вахтанг Кикабидзе, который ранее вспомнил курьезный случай из своей жизни, с 2008 года не ездит в Россию с концертами из-за военно-политической ситуации между Россией и Грузией. Во время интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном артист высказался о России и заявил, что петь в стране, которая в твой дом запустила танк, он не собирается.

Певец Вахтанг Кикабидзе
Певец Вахтанг Кикабидзе
Фото: instagram.com/vkikabidze

"Политика и народ – разные вещи. У меня лежит много писем с приглашениями из разных городов, люди говорят: "Это же Путин, это не мы". Все время приглашают. Но, нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить, имею в виду – политикам. Если зашел к тебе танк с каким-то флагом, то в эту страну ты не должен ехать петь и развлекаться. Думаю, что история все расставит на свои места", – заявил Вахтанг.

Смотрите эксклюзивное интервью с Вахтангом Кикабидзе:

Добавим, что автор легендарного хита "Мои года – мое богатство" поддерживает Украину в военном конфликте с Россией. В 2015 году певец дал сольный концерт в Киеве и посвятил свое выступление Небесной сотне. В июле 2019 года Кикабидзе провел два концерта на Донбассе (Лисичанск, Северодонецк, Рубежное).

Напомним, что ранее в эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" Вахтанг Кикабидзе рассказал об отношениях с родными и о том, почему долгие годы держит обиду на себя.

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