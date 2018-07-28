Валерий Жидков поверг в изумление жителей Одессы

Юморист осуществил свою давнюю мечту во время гастролей в Южной Пальмире

Валерий Жидков. Фото: пресс-служба

Известный шоумен и сценарист Студии "Квартал 95" Валерий Жидков во время своей недавней поездки в Одессу, в рамках выступления на Летней сцене "Морвокзал", поверг в изумление местных жителей и гостей города.

Прогуливающиеся по одесскому морскому вокзалу были изрядно удивлены такой картиной: известный украинский юморист, телеведущий и сценарист мирно рыбачит с причала, причем прямо в концертном костюме.

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Прохожих и поклонников артиста, которые собирались пойти на концерт, было много, в итоге рыбалка превратилась в автограф-сессию. Конечно, в этот вечер Валерий так ничего и не поймал, зато уделил время каждому, кто хотел с ним сфотографироваться и пообщаться.

В перерывах между общением шоумен рассказал, что очень любит рыбалку, но из-за нехватки времени чаще ходит на пресные водоемы. Поэтому, находясь в Одессе у моря, он не упустил возможности попытаться поймать знаменитого черноморского бычка. Артист признался, что мечтает жить в этом городе и владеть недвижимостью: "Я бы хотел иметь четыре квартиры в Одессе. Три сдавал бы, в одной жил".

Напомним, Летний театр "Морвокзал" был открыт 13 июля концертом Верки Сердючки.