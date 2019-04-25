Ванесса Паради о съемках Украине: "Проходили за триста километров от линии фронта"

Также актриса призналась, как появилась ее песня "Киев"

Ванесса Паради Фото: Getty Images

Знаменитая французская певица и актриса Ванесса Паради два раза была в Киеве. Недавно она даже выпустила песню с названием столицы. Ванесса призналась, что в Украину приезжала для съемок клипа. Ранее, в 2016 она побывала в нашей стране ради съемок в фильме "иней" литовского режиссера Шарунаса Бартаса.

В интервью журналу Harper's Bazaar Украина рассказала о своем визите в Украину и о том, как появилась песня "Киев".

Ванесса Паради выпустила клип про Киев Фото: YouTube

"Киев" родился в Париже. Эту песню создала не я. Автор слов и музыки Самюэль Беншетри (муж Ванессы Паради. – ред.). Он написал ее в Париже, когда я была в Киеве на съемках фильма "Иней" Шарунаса Бартаса. Я очень люблю эту песню – она такая красивая! Это история о влюбленных в разлуке, которые скучают друг по другу. Когда два любящих человека не вместе, они страдают. Рассказать такую историю любви в стране, которая сама ужасно страдает, – чистая поэзия", – объясняет Ванесса.

Кроме этого Ванесса вспомнила, как проходили съемки кино в Украине: "В Киев я приезжала дважды. Во второй раз съемки проходили за триста километров от линии фронта. Это было через два года после революции. Я говорила о случившихся событиях с Шарунасом, который в те дни разместил на площади вебкамеру. Он рассказал мне обо всем, что произошло. Два годя спустя, хотя рана (в душах людей. – Прим. ред.) еще не зажила, площадь уже реконструировали. Наша съемочная команда оказалась в месте, где осталось много фантомов. Много несправедливости. Много страданий".

Отметим, что композиция раскрывает романтическую историю о том, как посреди заснеженного Киева главная героиня песни "вспоминает горячие поцелуи своего возлюбленного, которые остались далеко позади".

Напомним, Ванесса Паради выпустила клип на песню "Киев".

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