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"Ваша Настя": Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

Больная раком актриса нарушила молчание

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:55

Российская актриса Анастасия Заворотнюк 3 апреля отмечала свое 49-летие. В честь дня рождения болеющая раком звезда сделала подарок поклонникам и впервые за долгое время вышла на связь. "Няня Вика" лично ответила в Instagram на поздравления жены российского певца Стаса Михайлова – Инны.

"Храни Господь", — написала Инна Михайлова.

"Инна, огромное спасибо вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя", – ответила Анастасия со своего аккаунта. Также актриса лично поблагодарила за поздравления и других звезд российского шоу-бизнеса.

Семья же Анастасии Заворотнюк на официальной странице по поддержке актрисы в Instagram выразила благодарность фанатам за теплые слова и медикам, которые лечат звезду. Напомним, что актриса уже почти год борется с тяжелым недугом – раком мозга четвертой стадии.

По последним данным, звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в клинике под Москвой. До этого дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что тяжело переживает болезнь матери.

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