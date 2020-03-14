Вайнона Райдер решила защитить Дженни Деппа в его скандальном разводе

Актриса заявила, что не верит в жестокость экс-жениха

Вайнона Райдер стала на защиту Джонни Деппа в деле по разводу с Эмбер Херд. Напомним, что Херд обвиняет актера в жестоком обращении и угрозах, в то время, как Депп заявляет о жестокости со стороны бывшей спутницы.

Вайнона Райдер Фото: Getty Images

48-летняя Вайнона Райдер подала декларацию, в которой заявила, что не может поверить, что Джонни Депп, с которым она когда-то была обручена, мог совершить насильственные действия против женщины. Об этом пишет The Blast.

В своем заявлении актриса официально заявила, что не считает бывшего жестоким человеком, и что она никогда не была свидетелем оскорблений с его стороны.

"Я очень хорошо знала Джонни. Мы прожили вместе 4 года, и я считала его своим лучшим другом и близким человеком. Я считаю наши отношения одними из самых прекрасных в моей жизни. Я понимаю, как важно сейчас рассказать о собственном опыте. Я не хочу никого называть лжецом, но полагаясь на мой опыт общения с Джонни, невозможно поверить, что эти ужасные обвинения являются правдой. Мысль, что он невероятно жестокий человек, очень далекий от того Джонни, которого я знала и любила", – говорит в своем заявлении Вайнона Райдер.

По словам знаменитости, ее экс никогда не оскорблял и не поднимал на нее руку. Она называет Деппа заботливым и внимательным человеком.

Вайнона Райдер и Джонни Депп были помолвлены с 1990 года. Спустя три года они расстались. У актера была татуировка Winona Forever, которую позже он заменил на Wino Forever, когда пара рассталась.

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