"Важен каждый час": свежие новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

По словам источника, актриса пошла на поправку

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В сентябре 2019 стало известно, что популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. По информации СМИ, диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" – четвертая стадия рака мозга. Однако, судя по последним новостям, это не совсем так.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк улучшается. Подробности в сюжете:

Так, участник шоу "Ледниковый период", ведущей которого являлась Анастасия Заворотнюк, анонимно сообщил "Дни.ру" свежую информацию. По словам источника, актриса действительно тяжело больна, однако рак обнаружили, когда болезнь еще была излечима.

"К счастью, как мне рассказали, заметили заболевание на стадии, когда ситуация не была необратимой, как в случае с Жанной Фриске. А это очень важно в данном случае. Важен каждый день и час! К тому же неоценимую помощь оказала лично Татьяна Навка, которая близко к сердцу приняла болезнь Насти и сделала при помощи своих связей все возможное, чтобы справиться с этой бедой", – цитирует издание анонима.

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Источник также отмечает, что в кругах фигуристов (коллег мужа Анастасии Заворотнюк – Петра Чернышева) все говорят, что звезда идет на поправку: "Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет".

Напомним, ранее состояние здоровья Анастасии Заваоротнюк прокомментировал известный российский продюсер.

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