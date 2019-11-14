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"Важен каждый час": свежие новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

По словам источника, актриса пошла на поправку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В сентябре 2019 стало известно, что популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. По информации СМИ, диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" – четвертая стадия рака мозга. Однако, судя по последним новостям, это не совсем так.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк улучшается. Подробности в сюжете:

Так, участник шоу "Ледниковый период", ведущей которого являлась Анастасия Заворотнюк, анонимно сообщил "Дни.ру" свежую информацию. По словам источника, актриса действительно тяжело больна, однако рак обнаружили, когда болезнь еще была излечима.

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"К счастью, как мне рассказали, заметили заболевание на стадии, когда ситуация не была необратимой, как в случае с Жанной Фриске. А это очень важно в данном случае. Важен каждый день и час! К тому же неоценимую помощь оказала лично Татьяна Навка, которая близко к сердцу приняла болезнь Насти и сделала при помощи своих связей все возможное, чтобы справиться с этой бедой", – цитирует издание анонима.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Источник также отмечает, что в кругах фигуристов (коллег мужа Анастасии Заворотнюк – Петра Чернышева) все говорят, что звезда идет на поправку: "Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет".

Напомним, ранее состояние здоровья Анастасии Заваоротнюк прокомментировал известный российский продюсер.

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