"Від пацанки до панянки": что на самом деле думают участницы о Фреймут, Дюденко и Бурлуцком

"Андрей Бурлуцкий очень простой человек", – говорит Дина

Ольга Фреймут, Ирина Дюденко и Андрей Бурлуцкий. Фото: пресс-служба

Позади месяцы съемок, подготовки и трансляции в эфире Нового канала реалити "Від пацанки до панянки". И, наконец, пришло время сказать правду о том, что на самом деле думают бывшие и нынешние ученицы Школы панянок о своих преподавателях – Ольге Фреймут, Ирине Дюденко и Андрее Бурлуцком.

ЯНА КОВАЛЬСКАЯ: "Вспоминаю первый день в школе. Мы ожидали увидеть "ВИА Гру", так называли наставников предыдущих сезонов. А тут шок! Заходит Ольга Фреймут. Я помню ее еще по программе "Ревизор". А за ней следуют Ирина Дюденко и Андрей Бурлуцкий. По моему мнению, новая тройка преподавателей идеальна. Я бы сказала, что это – святая троица. Они меня постоянно ругали за такое сравнение, но это правда".

ДАРИАНА СЕМИДОЦКАЯ: "Я очень удивилась, когда Ольга Фреймут заявила, что она новый директор Школы панянок. Но это хорошо – Ольга младше и современнее. К тому же, я уважаю ее за то, что сразу после родов она вернулась к работе, прямо как с корабля на бал. Поэтому Ольга Фреймут – действительно пример для нас".

ЮЛИЯ "ПОЛЯШКА" ПОЛЯНИНА: "Дюденко – баба-огонь, хотя сначала я думала, что она считает нас тупыми и просто на камеру улыбается. Но потом мы с ней пообщались в салоне, и я изменила мнение. А еще муж у нее классный. Фреймут я помню из "Ревизора". Такая маленькая и худенькая – обнять и плакать. Когда каталась на коньках, я молилась, чтобы она не упала. Потому что могла бы переломиться".

ДИНА "НЛО" АБУ ЗЕЙТЕР: "Андрей Бурлуцкий очень простой человек. А еще у него потрясающее чувство юмора. К Ирине Дюденко я, пожалуй, больше всех привязалась из преподавателей. Она мой пример для подражания – добрый и светлый человек, одновременно красивая и стильная женщина, поведение которой всегда безупречно. Директор Школы Ольга Фреймут – хрупкая и очень приветливая. Не могу передать, насколько она приятная собеседница, и как комфортно рядом с ней".

ОКСАНА "МЯУ" ГАЙНУЛЛИНА: "Я очень уважаю Ольгу Фреймут за то, как она выглядит после трех родов. Ирина Дюденко и Андрей Бурлуцкий тоже крутые. А еще секретарь Его-о-о-р такой хороший!".

ВЕРОНИКА "РОЗОВАЯ" ЖУРАКОВСКАЯ: "Крутым я считаю Бурлуцкого. Он просто уматовый чувак, можно так говорить? Он приезжал ко мне в центр реабилитации. Я жалею, что не сказала ему тогда о проблемах со спиной, и заявила, что хочу домой. Все обдумала уже дома, но ничего не поделаешь...".

ДАРЬЯ "МОДЕЛЬ" КУРОВСКАЯ: "Все они для меня стали родными людьми. Я буду очень скучать по ним, когда вернусь домой. Но надеюсь, что в будущем мы продолжим поддерживать дружеские отношения".

Ранее участница реалити "Від пацанки до панянки" рассказала, как изменилась ее жизнь, обижается ли она на преподавателей и с кем из девушек продолжает общаться.

Напомним, Ольга Фреймут поделилась правилами успешной карьеры.