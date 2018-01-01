"Від пацанки до панянки": испытания в Индии определили финалисток третьего сезона

Команда реалити побывала в местах, где никогда не ступала нога туриста, и где у местных жителей нет паспортов

Финалистки третьего сезона. Фото: пресс-служба

Свою тринадцатую неделю в Школе панянок ученицы проекта "Від пацанки до панянки" (Новый канал) провели в Индии. Преподаватели отправили их туда раздавать пищу и оказывать медицинскую помощь местным. Таким образом, они хотели проверить, насколько пацанки смогут проявить милосердие, и останутся ли панянками в стране третьего мира.

"В Индии было очень трудно. Не столько физически, сколько морально, – признается Дина. – Мы почти не спали, иногда не хватало времени даже поесть". Вместе с четверкой учениц – Яной, Мариной, Марией и Диной – поехал заместитель директора Школы панянок Андрей Бурлуцкий. "Это был очень полезный опыт для девушек, который перевернул их сознание с ног на голову, – говорит Бурлуцкий. – Они были на пределе выносливости, как и вся съемочная группа. Поверьте, я, который посетил около 60 стран (а это 25 процентов мира), в Индии впервые почувствовал страх за жизнь".

Команда реалити Нового канала побывала в местах, где никогда не ступала нога туриста, и где у местных жителей нет паспортов. Более того, они не знают, что это. "Своим варварским поведением местные срывали нам уроки и съемки, – говорит заместитель директора Школы панянок. – Приходилось просто прятать учениц в машине, чтобы им не причинили вреда. Местные воровали солнцезащитные очки с лиц членов команды, вырывали у наших операторов камеры. Лично я этого никогда не забуду, уверен, как и девушки. Для всех нас стало шоком то, что люди в Индии живут, едят и спят буквально на свалке. Некоторые из них просто гнили заживо. У некоторых были неизвестны страшные болезни".

Свою тринадцатую неделю участницы провели в Индии Фото: пресс-служба

Несмотря на все трудности, это испытание, признаются ученицы, сблизило их с Андреем Бурлуцким. "Мы провели с ним очень много времени в Индии, – говорит Дина. – Условия у пана Бурлуцкого не были комфортнее, чем у нас. Мы ели вместе, передвигались одним автобусом. Он очень простой человек".

Ранее во время онлайн-конференции на "Новом канале" участница реалити "Від пацанки до панянки" рассказала, как изменилась ее жизнь, обижается ли она на преподавателей и с кем из девушек продолжает общаться.

Также стало известно, что на самом деле думают бывшие и нынешние ученицы Школы панянок о своих преподавателях – Ольге Фреймут, Ирине Дюденко и Андрее Бурлуцком.