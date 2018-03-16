"Від пацанки до панянки": как сложилась жизнь Кати Дремовой после ухода из проекта
Катя работает, учится и также продолжает заниматься саморазвитием
Пацанка во время онлайн-конференции на Новом канале похвасталась изменениями в личной жизни
На реалити "Від пацанки до панянки" Катя Дремова пришла за женственностью. Она хотела найти свой стиль и научиться ухаживать за собой. Эти изменения были нужны пацанке, чтобы найти парня. Который, кстати, таки появился у нее после проекта.
"Он как Лорд Волдеморт, его имя нельзя называть, – пошутила фанатка "Гарри Поттера" Катя Дремова. – Я не верю в приметы, но и сглазить не хочу. Мы были знакомы задолго до проекта. И никаких отношений у нас не было, встречаться начали после моего возвращения. А сейчас вообще перешли на следующий уровень – стали жить вместе".
Катя Дремова. Фото: пресс-служба
Бойфренд обрадовался, когда Катя вернулась. Но согласился: хоть и недолгое, но обучение в Школе панянок пошло ей на пользу. Пацанка уже почти не играет в видеоигры, начала делать макияж и время от времени надевать платья.
"Если бы на проекте меня спросили, пошло ли обучение на пользу, я ответила бы: нет. А сейчас думаю, что нужно было больше стараться. Потому что моя жизнь после проекта однозначно улучшилось", – призналась девушка.
Катя работает и параллельно учится. Также продолжает заниматься саморазвитием. После проекта, призналась, решилась на тату. Набила на руке патронуса (магическая сущность в "Гарри Поттере" – прим. ред.), как у Северуса Снейпа. Татуировка, рассказала пацанка, символизирует вечную любовь.
Напомним, четвертая неделя в Школе панянок оказалась нелегкой. Девушки и обнажались, и незнакомца учились обольщать.
Напомним, ученицы Школы панянок стали натурщицами для художников.
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