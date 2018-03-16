"Від пацанки до панянки": как сложилась жизнь Кати Дремовой после ухода из проекта

Пацанка во время онлайн-конференции на Новом канале похвасталась изменениями в личной жизни

На реалити "Від пацанки до панянки" Катя Дремова пришла за женственностью. Она хотела найти свой стиль и научиться ухаживать за собой. Эти изменения были нужны пацанке, чтобы найти парня. Который, кстати, таки появился у нее после проекта.

"Он как Лорд Волдеморт, его имя нельзя называть, – пошутила фанатка "Гарри Поттера" Катя Дремова. – Я не верю в приметы, но и сглазить не хочу. Мы были знакомы задолго до проекта. И никаких отношений у нас не было, встречаться начали после моего возвращения. А сейчас вообще перешли на следующий уровень – стали жить вместе".

Катя Дремова. Фото: пресс-служба

Бойфренд обрадовался, когда Катя вернулась. Но согласился: хоть и недолгое, но обучение в Школе панянок пошло ей на пользу. Пацанка уже почти не играет в видеоигры, начала делать макияж и время от времени надевать платья.

"Если бы на проекте меня спросили, пошло ли обучение на пользу, я ответила бы: нет. А сейчас думаю, что нужно было больше стараться. Потому что моя жизнь после проекта однозначно улучшилось", – призналась девушка.

Катя работает и параллельно учится. Также продолжает заниматься саморазвитием. После проекта, призналась, решилась на тату. Набила на руке патронуса (магическая сущность в "Гарри Поттере" – прим. ред.), как у Северуса Снейпа. Татуировка, рассказала пацанка, символизирует вечную любовь.

Напомним, четвертая неделя в Школе панянок оказалась нелегкой. Девушки и обнажались, и незнакомца учились обольщать.

Напомним, ученицы Школы панянок стали натурщицами для художников.