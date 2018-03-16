"Від пацанки до панянки": как сложилась жизнь Кати Дремовой после ухода из проекта

Сегодня, 12:30

Катя работает, учится и также продолжает заниматься саморазвитием

На реалити «Від пацанки до панянки» Катя Дремова пришла за женственностью (крайняя справа)
На реалити «Від пацанки до панянки» Катя Дремова пришла за женственностью (крайняя справа)

Пацанка во время онлайн-конференции на Новом канале похвасталась изменениями в личной жизни

На реалити "Від пацанки до панянки" Катя Дремова пришла за женственностью. Она хотела найти  свой стиль и научиться ухаживать за собой. Эти изменения были нужны пацанке, чтобы найти парня. Который, кстати, таки появился у нее после проекта.

"Он как Лорд Волдеморт, его имя нельзя называть, – пошутила фанатка "Гарри Поттера" Катя Дремова. – Я не верю в приметы, но и сглазить не хочу. Мы были знакомы задолго до проекта. И никаких отношений у нас не было, встречаться начали после моего возвращения. А сейчас вообще перешли на следующий уровень – стали жить вместе".

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Катя Дремова. Фото: пресс-служба

Бойфренд обрадовался, когда Катя вернулась. Но согласился: хоть и недолгое, но обучение в Школе панянок  пошло ей на пользу. Пацанка уже почти не играет в видеоигры, начала делать макияж и время от времени надевать платья.

"Если бы на проекте меня спросили, пошло ли обучение на пользу, я ответила бы: нет. А сейчас думаю, что нужно было больше стараться. Потому что моя жизнь после проекта однозначно улучшилось", – призналась девушка.

Катя работает и параллельно учится. Также продолжает заниматься саморазвитием. После проекта, призналась, решилась на тату. Набила на руке патронуса (магическая сущность в "Гарри Поттере" – прим. ред.), как у Северуса Снейпа. Татуировка, рассказала пацанка, символизирует вечную любовь.

Напомним, четвертая неделя в Школе панянок оказалась нелегкой. Девушки и обнажались, и незнакомца учились обольщать.

Напомним, ученицы Школы панянок стали натурщицами для художников.
фанатка, татуировка, "Від пацанки до панянки"

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"Сегодня"

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