"Від пацанки до панянки": сразу у двух девушек произошли срывы

Эта неделя поставила под угрозу пребывание не одной и даже не двух, а шести учениц Школы панянок. Во время вечеринки-провокации, на которую пригласили подруг пацанок, последние проявили себя ужасно. Напились до потери памяти, устроили драку... Одним словом, вели себя так, будто пяти недель в Школе и не было.

"Как показывает наш опыт, пятая неделя – одна из самых критических, – говорит шеф-редактор реалити Елена Кричковская. – У девушек происходят эмоциональные срывы. Они устают держать себя в руках, устают от того, что большую часть времени проводят только друг с другом. На этой неделе сразу у двух девушек произошли срывы – у Маши и Леры".

Но худшей по результатам оказалась 18-летняя Валерия. Ученица не приложила усилий на испытаниях, подралась с Мариной "Адвокатом" в этно-деревне и, как и большинство, напилась на вечеринке. "Валерия физически очень сильная девушка, – объясняет Елена Кричковская. – И она сама признает, что когда впадает в гнев, перестает себя контролировать. Был очень страшный момент, когда она разозлилась на Дариану и Марину, и хотела ударить их скамейкой. Ее физической силы хватило на то, чтобы поднять одной рукой эту тяжелую дубовую скамейку. По телевизору, может, не видно, но на самом деле скамейку потом ставили на место двое мужчин. А Валерия смогла в состоянии аффекта поднять ее одной рукой. Преподавателей испугало то, что она сможет причинить вред другим девушкам".

"Мене глядачі щоразу звинувачують у несправедливому вигнанні учениць, – говорит директор Школы панянок Ольга Фреймут. – Хоч кого б я попросила додому, завжди, на думку фанатів програми, незаслужено. Читаю коментарі, слухаю дорікання людей на вулиці – і лише усміхаюся. Адже такі небайдужість і співчуття до пацанок лише доводять те, що всі дівчата – неповторні й цікаві. Усі – народні улюблениці. Валерія залишила Школу, бо в якусь мить до всього збайдужіла. А я терпіти не можу байдужих людей. Агресія, невихованість, самозакоханість, пороки – з усім можна впоратися. А байдужість так схожа своїм спокоєм на смерть. З якою аж ніяк не позмагаєшся".

Валерия Мельник пришла на проект, чтобы измениться внешне и внутренне. Девушка хотела, чтобы ею гордилась бабушка, которая воспитывала ее, пока родители сидели в тюрьме. "Мне понравилось прыгать с парашютом, выступать в цирке, почти все понравилось, – говорит пацанка. – Не понравилось только испытание, на котором нужно было позировать без бюстгальтера перед пятью художниками. Я отказалась – и единственная из девушек не обнажилась. На этой неделе не одна набокопорила, другие тоже дрались. Почему выгнали именно меня, не понимаю...".

Валерия Мельник Фото: пресс-служба

Но Валерия не просто выбыла – она отдала свою брошку другой пацанке. Отныне в Школе будет учиться Оксана. Это единственное, что пока известно о новой ученице. Присутствующих она удивила своим эпатажным видом.

Ранее Пацанка Катя Дремова во время онлайн-конференции на Новом канале похвасталась изменениями в личной жизни.