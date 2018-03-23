"Від пацанки до панянки": участница проекта вышла замуж

Парень уже давно сделал пацанке предложение, но все не решался жениться из-за ее поведения

Дариана Семидоцкая с женихом. Кадр из видео

Одно из самых приятных событий произошло в жизни Дарианы Семидоцкой. Парень уже давно сделал пацанке предложение, но все не решался жениться из-за ее поведения. Его пугало пьянство и то, что Дариана совсем не ухаживает за 8-месячной дочкой, которую родила от другого мужчины. Но узнав о том, что любимая пошла на проект "Від пацанки до панянки" и готова меняться, жених Дарианы решился на важный шаг.

"Предложение мне сделали давно, в январе, за полгода до проекта, – вспоминает Дариана. – А свадьбу сыграли 16 сентября в Школе панянок. Поэтому я уже не Семидоцкая, а Остапчук. Очень много событий произошло, но я счастлива. Чем больше положительных эмоций – тем лучше".

Ученица Школы панянок вышла замуж на проекте Кадр из видео

Ученица Школы панянок вышла замуж на проекте Кадр из видео

На территории Школы панянок состоялась выездная церемония, место для которой красиво и романтично оформили. Преподаватели сделали сюрприз – подготовили платье и свадебный букет для Дарианы. "Наши редакторы общались с женихом регулярно, – говорит шеф-редактор реалити Елена Кричковская. – В один момент он решил жениться, и сделать это наши редакторы предложили в Школе панянок. Все вместе подготовили сюрприз. После этого молодожены поехали в Запорожье на три дня, чтобы всем объявить о новом статусе и официально зарегистрировать брак".

Напомним, в Школе панянок заменили одну ученицу на другую.

Ранее Пацанка Катя Дремова во время онлайн-конференции на Новом канале похвасталась изменениями в личной жизни.