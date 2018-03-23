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"Від пацанки до панянки": участница проекта вышла замуж

Парень уже давно сделал пацанке предложение, но все не решался жениться из-за ее поведения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:12
Дариана Семидоцкая с женихом. Кадр из видео
Дариана Семидоцкая с женихом. Кадр из видео

Одно из самых приятных событий произошло в жизни Дарианы Семидоцкой. Парень уже давно сделал пацанке предложение, но все не решался жениться из-за ее поведения. Его пугало пьянство и то, что Дариана совсем не ухаживает за 8-месячной дочкой, которую родила от другого мужчины. Но узнав о том, что любимая пошла на проект "Від пацанки до панянки" и готова меняться, жених Дарианы решился на важный шаг.

"Предложение мне сделали давно, в январе, за полгода до проекта, – вспоминает Дариана. – А свадьбу сыграли 16 сентября в Школе панянок. Поэтому я уже не Семидоцкая, а Остапчук. Очень много событий произошло, но я счастлива. Чем больше положительных эмоций – тем лучше".

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Ученица Школы панянок вышла замуж на проекте
Кадр из видео
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Ученица Школы панянок вышла замуж на проекте
Кадр из видео

На территории Школы панянок состоялась выездная церемония, место для которой красиво и романтично оформили. Преподаватели сделали сюрприз – подготовили платье и свадебный букет для Дарианы. "Наши редакторы общались с женихом регулярно, – говорит шеф-редактор реалити Елена Кричковская. – В один момент он решил жениться, и сделать это наши редакторы предложили в Школе панянок. Все вместе подготовили сюрприз. После этого молодожены поехали в Запорожье на три дня, чтобы всем объявить о новом статусе и официально зарегистрировать брак".

Напомним, в Школе панянок заменили одну ученицу на другую.

Ранее Пацанка Катя Дремова во время онлайн-конференции на Новом канале похвасталась изменениями в личной жизни.

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Источник: "Сегодня"

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