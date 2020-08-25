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Вдохновила Кардашьян: 39-летняя Пэрис Хилтон заморозила свои яйцеклетки и задумалась о детях

Сегодня, 15:11

Светская львица хочет родить двойню

39-летняя светская львица Пэрис Хилтон призналась, что ее давняя подруга Ким Кардашьян помогла ей задуматься о материнстве, сообщает Daily Mail со ссылкой на Sunday Times.

Пэрис отметила, что Ким вдохновила ее на то, чтобы заморозить свои яйцеклетки на будущее. Хилтон также добавила, что в будущем она хотела бы иметь двойню и уже с нетерпением ждет возможности "наряжать их".

"У меня был действительно потрясающий разговор об этом с Ким. Она познакомила меня со своим врачом, и я была так вдохновлена ею, что действительно решила сделать это. Я уже жду не дождусь, чтобы наряжать их. Хочу близнецов – мальчика и девочку", – откровенничает Пэрис.

Светская львица Пэрис Хилтон
Светская львица Пэрис Хилтон
Фото: AFP

Хилтон также отметила, что будет поддерживать всех женщин, которые захотят провести такую процедуру.

"Потому что вы действительно можете это контролировать и потом не думать о том, что, мол, "О, Боже, мне надо срочно выйти замуж", – отметила светская львица.

Напомним, Хилтон ранее была помолвлена с актером Крисом Зилкой, но в 2018 году они разорвали отношения. В настоящее время она встречается с бизнесменом Картером Роймом.

Пэрис Хилтон планирует съемки в Украине – смотрите видео:

Напомним, Пэрис Хилтон сообщила о трагедии в семье. Мы также сообщали, что Пэрис Хилтон планирует купить курортный комплекс на Закарпатье.

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