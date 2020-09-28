Последний день рождения Кузьмы Скрябина праздновали до утра – воспоминания вдовы артиста

Андрей Кузьменко погиб в возрасте 46 лет в ДТП

Вдова Андрея Кузьменко, который погиб в аварии 2 февраля 2015 года, Светлана Бабийчук рассказала, как артист отпраздновал свой последний день рождения. По ее словам, торжество по случаю 46-летия известного музыканта затянулось до раннего утра.

Не секрет, что Кузьма Скрябин был очень позитивным и радушным человеком. Не удивительно, что у него было много друзей и знакомых. Как призналась его вдова Светлана Бабийчук ведущей Кате Осадчей, свой последний день рождения Кузьменко отпраздновал в большой компании. Постоянно приходили новые гости, громко звучала музыка.

Кузьма Скрябин и Светлана Бабийчук Фото: Facebook

"Все были у нас дома. Только калитка открывалась и заходили какие-то люди, я до сих пор не знаю большинство из них. Это был настоящий праздник. Закончилось все утром. Играла его любимая музыка 90-х", – вспомнила супруга артиста.

В 52-й день рождения Кузьмы Скрябина, 17 августа, его семья открыла собственное заведение в Киеве. Кроме того, в этот день президент Украины Владимир Зеленский присвоил Андрею Кузьменко звание Героя Украины посмертно.

Подробнее об этом, смотрите в сюжете:

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