Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Последний день рождения Кузьмы Скрябина праздновали до утра – воспоминания вдовы артиста

Сегодня, 14:31

Андрей Кузьменко погиб в возрасте 46 лет в ДТП

Вдова Андрея Кузьменко, который погиб в аварии 2 февраля 2015 года, Светлана Бабийчук рассказала, как артист отпраздновал свой последний день рождения. По ее словам, торжество по случаю 46-летия известного музыканта затянулось до раннего утра.

Не секрет, что Кузьма Скрябин был очень позитивным и радушным человеком. Не удивительно, что у него было много друзей и знакомых. Как призналась его вдова Светлана Бабийчук ведущей Кате Осадчей, свой последний день рождения Кузьменко отпраздновал в большой компании. Постоянно приходили новые гости, громко звучала музыка.

Кузьма Скрябин и Светлана Бабийчук
Кузьма Скрябин и Светлана Бабийчук
Фото: Facebook

"Все были у нас дома. Только калитка открывалась и заходили какие-то люди, я до сих пор не знаю большинство из них. Это был настоящий праздник. Закончилось все утром. Играла его любимая музыка 90-х", – вспомнила супруга артиста.

В 52-й день рождения Кузьмы Скрябина, 17 августа, его семья открыла собственное заведение в Киеве. Кроме того, в этот день президент Украины Владимир Зеленский присвоил Андрею Кузьменко звание Героя Украины посмертно.

Подробнее об этом, смотрите в сюжете:

Ранее дочь Кузьмы Скрябина призналась, одобрил ли бы отец ее возлюбленного.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
22-летняя дочь Кузьмы Скрябина показала трогательные фото с мужем «Он оставил след в сердце каждого»: Зеленский присвоил Кузьме Скрябину Героя Украины Дочь Андрея Кузьменко выпустилась из столичного ВУЗа и получила диплом врача
Кузьма Скрябин Андрей Кузьменко
Реклама

Новости партнеров

Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства

Популярные статьи

Сегодня, 10:54Стиль

Тина Кароль очаровала сексуальным образом в платье от FROLOV за 2580 евро

Сегодня, 10:44Fun

Как выглядят мангровые леса – легкие нашей планеты. Уникальное место показали на фото

Сегодня, 05:58Психология

Гороскоп на сегодня 28 сентября: Овну нельзя лениться, а Тельцу нужно уделить время себе

Сегодня, 00:15Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в пятом эфире

Вчера, 23:07Шоу-бизнес

Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом

Вчера, 09:45Wellness

Как определить, что в составе мяса есть клей. Оказывается, это распространено

Вчера, 08:18Events

Поздравления с Воздвижением Креста Господня с красивыми открытками, стихами и СМС

Вчера, 07:16Fun

Воздвижение Креста Господня-2020: что нельзя делать в этот праздник

Вчера, 06:57Events

Воздвижение Креста Господня-2020: история, приметы и традиции

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: все знаки зодиака

Вчера, 05:38Психология

Гороскоп на сегодня 27 сентября: Тельцу нужно следить за своими словами, а Близнецам – чаще улыбаться

Вчера, 05:05Events

27 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 04:05Events

Воздвижение Креста Господня: поздравительные картинки, открытки и стихи

26 сентябряШоу-бизнес

Те еще транжиры. Меган Маркл и принц Гарри потратили самую крупную сумму из королевской казны

26 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 26 сентября: Водолею нельзя лениться, а Рыбам – перетруждаться

25 сентябряТехно

Война за TikTok. Почему Дональд Трамп так озабочен сервисом для абсурдных видео

Новости партнеров

Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Демі Роуз похизувалася фігурою
Демі Роуз похизувалася фігурою

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять