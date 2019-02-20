Вдова Децла чуть сама не умерла после похорон мужа – подробности

Сын Децла рассказал о том, как наживаются на смерти отца

Децл Фото: YouTube

Вдове Кирилла Толмацкого Юлии, который внезапно умер 3 февраля после выступления в Ижевске, стало плохо из-за новостей о сборе средств на съемки фильма Романа Супера. Сын Децла – Тони – рассказал, что он мог бы остаться круглой сиротой, если бы его маме вовремя не помогли таблетками, пишет СтарХит.

Отметим, ранее стало известно, что журналист Роман Супер намерен снять фильм о Децле. Журналист Роман решил собрать деньги на картину об артисте.

"Я хочу без студийных криков и скандалов, а по-человечески рассказать историю самого недооцененного русского музыканта, который попытался сделать не так как все, а по-своему", – признался Супер.

Сын Децла Тони негативно воспринял эту идею и, по его словам, никто из их семьи Толмацких не захочет общаться с этим журналистом, так как отец недолюбливал Романа.

"Роман решил заработать на человеке после его смерти, хотя мой папа всегда был против этого и 100% денег отдавал на благотворительность, тем более, откуда Роман возьмет материал если ни я, ни мать и бабушка не дадут ему интервью, неужели сделает нарезку из старых интервью и т.д. Простите, но это я и сам могу сделать, не смотря на свои 13 лет, если вы судите по возрасту о людях, мне вас жаль. Плюс Александр Яковлевич не может толком ничего ему рассказать, так как не участвовал в жизни сына (моего отца) 15 лет", – написал сын Децла.

INSTAGRAM 19 Фев 2019 в 12:14 PST

"Проблема в том, что мы еле-еле перебиваемся без денег, а тут какой-то левый мужик на честном имени моего отца решил заработать три с половиной миллиона. И из-за того, что Супер собирал деньги на свой фильм, у моей мамы от горя и стыда очень сильно усилилось давление, и она чуть не умерла от сердечного приступа, еле успела выпить таблетки от сердца, спасибо, что рядом были друзья. Если Супер хочет снять фильм, пусть снимает на свои деньги", – отметил Тони.

Напомним, точная причина смерти артиста Децла до сих пор не определена, но появилось предварительное заключение "Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики".

На похоронах Кирилла Толмацкого отец музыканта впервые встретился с 13-летним внуком.

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