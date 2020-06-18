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Вдова Хита Леджера и звезда "Венома" во второй раз стала мамой – СМИ

Сегодня, 11:08

Роды Мишель Уильямс проходили в Лос-Анджелесе

Голливудская актриса и звезда "Венома" Мишель Уильямс стала мамой во второй раз. Имя и пол новорожденного ребенка неизвестны. Отметим, что еще в феврале этого года фотографам удалось запечатлеть Мишель с округлившимся животом и помолвочным кольцом на безымянном пальце.

По информации западного издания US Weekly, роды прошли на днях в Лос-Анджелесе. Воспитывать младенца Мишель Уильямс будет со своим мужем – режиссером Кайлом Томасом. Актриса и ее супруг не ведут страниц в социальных сетях, поэтому ждать первый снимок малыша поклонники будут от папарацци.

Актриса Мишель Уильямс с Кайлом Томасом
Актриса Мишель Уильямс с Кайлом Томасом
Фото: Getty Images

"Они очень счастливы и взволнованы из-за появления в их жизни еще одного ребенка. Они хотели жениться до родов", – рассказал инсайдер.

Напомним, что 39-летняя звезда воспитывает 14-летнюю дочь, которая родилась в отношениях с Хитом Леджером. А для ее теперешнего мужа, режиссера Томаса Кайла, ребенок первый.

После смерти Хита Леджера Мишель Уильямс на протяжении 10 лет не решалась заводить новые отношения. С режиссером Томасом Кайлом актриса познакомилась на съемочной площадке. Они вместе работали над сериалом Fosse/Verdon. Мишель и Томас не комментируют личную жизнь, однако инсайдеры из их близкого окружения уверяют, что наконец Мишель Уильямс счастлива.

Смотрите в сюжете, как западные селебрити скрывают беременность:

Недавно 39-летняя Мишель Уильямс развелась со своим мужем, композитором Филом Эльверумом, за которого тайно вышла замуж в 2018 году.

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