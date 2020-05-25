Вдова Иосифа Кобзона заговорила о новых отношениях: "Я бы, может, и не возражала"

69-летняя Нелли Кобзон не исключает появления в ее жизни мужчины

69-летняя вдова Иосифа Кобзона признается, что совсем не против нового романа. Нелли Кобзон, которая потеряла мужа два года назад, прокомментировала слухи о возможных отношениях с другим мужчиной.

Певец Иосиф Кобзон скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Его похороны состоялись 2 сентября 2018 года в Москве на Востряковском кладбище.

Нелли Кобзон Фото: YouTube

Вдова Кобзона на время пропала из светской тусовки. Чтобы пережить утрату, Нелли занялась благотворительным фондом, который ее покойный супруг основал еще при жизни.

Тем временем поклонники Нелли Михайловны пытаются подловить ее на новых романтических отношениях. Сама женщина относится к этому спокойно.

"Если бы у меня появился возлюбленный, кто его знает, я бы, может, и не возражала. Но пока его нет", – цитирует Нелли Кобзон "СтарХит".

Нелли вышла замуж за Иосифа Кобзона в 1971 году. Они случайно познакомились на творческом вечере в Москве. Младшая за него на 13 лет, Нелли сначала выходила замуж "по расчету". Позже, как она сама говорила, пришла и большая любовь.

Этот брак принес Кобзону долгожданное семейное счастье и покой. Нелли Кобзон родила двух детей — сына Андрея и дочь Наталью.

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