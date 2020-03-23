Вдова Кузьмы Скрябина рассказала, как живет после смерти певца

Светлана сейчас активно работает над наследием музыканта

Вдова украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко), который погиб в аварии 2 февраля 2015 года, впервые заговорила о своей жизни после трагедии. Прошло уже пять лет, но порой Светлане Бабийчук все равно бывает сложно. По ее словам, только время поможет ей пережить утрату.

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Выдав их с Кузьмой единственную дочку Марию-Барбару замуж, Светлана сейчас активно работает над музыкальным наследием Андрея.

"Сейчас должен состояться фестиваль Андрея, вскоре по книге должен выйти фильм. Очень много всего. Это чрезвычайно тяжело. Бывают дни, когда ты неделю этим всем проникаешься и потом никакая, но время есть время", – рассказала вдова Кузьмы в интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя".

Кузьма Скрябин и Светлана Бабийчук Фото: Facebook

Также Бабийчук рассказала о том, как относится к своему новоиспеченному зятю. По ее словам, она не вмешивается в семейную жизнь дочери. Самое главное для нее, чтобы дети были счастливы.

2 февраля исполнилось пять лет со дня смерти Андрея Кузьменко. Звездные друзья почтили память музыканта:

"Я, наверное, не была классической женой, поэтому я не могу быть и классической тещей. Да, я даже не могу это слово произнести, потому что я не знаю, что это такое! Поэтому я не вмешиваюсь совсем в их жизнь. Меня не интересует, что они едят, меня интересует то, что они хотят получать в этой жизни и как они развивают карьеру и свои отношения. Но я лишь наблюдатель, они должны пройти свой путь и главное, чтобы они были счастливы", – призналась Светлана.

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