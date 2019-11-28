Вечеринка года: кто получил награды "Зіркового шляху"

Программа "Зірковий шлях" телеканала "Украина" устроила феерическую вечеринку для украинских звезд

Настя Каменских на вечеринке «Ніч химер» Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Лидер среди проектов о селебретиз "Зірковий шлях", который выходит по будням на телеканале "Украина" в 9:30, устроил самую громкую звездную вечеринку года "Ніч Химер". На торжественной церемонии отметили достижения самых ярких представителей отечественного шоу-бизнеса. NK | Настя Каменских, Потап, Оля Полякова, Камалия, Алина Гросу, Jerry Heil, Ольга Сумская, Павел Зибров, Тарас Тополя, Алеша, Alekseev, Лилия Ребрик, Григорий Герман, Мария Мельник, Анатолий Анатолич, Алексей Суханов, Ирина Фролова и многие другие звезды вышли в ярких образах на красную дорожку.

Программа "Зірковий шлях" в честь своего пятилетия устроила феерическую вечеринку под названием "Ніч химер". Мероприятие проходило в столичном ресторане Alaska. Создатели проекта отметили самых успешных и ярких звезд украинского шоу-бизнеса. Награды получили знаменитости, которые чаще всего радовали зрителей интересными информационными поводами, успехами, не стеснялись рассказывать о своих страхах, переживаниях, испытания и сложных жизненных выборах. Ведущими церемонии стали Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и травести-дива Монро.

В этом году в эфир вышел 10-й сезон программы "Зірковий шлях". За 5 лет зрители программы увидели почти 5000 невероятных историй из жизни селебритиз. Для ярких ньюсмейкеров года ввели особую премию.

В номинации "Любимый экс" победил бывший ведущий "Зіркового шляху", а ныне депутат Верховной Рады Александр Скичко.

В номинации "Молниеносный успех года" победила певица NK | Настя Каменских, которая покорила этом году не только украинские, но и латиноамериканские чарты.

"Спасибо за награду, мне очень приятно представить нашу страну на международной арене, быть первопроходцем. Я горжусь своей страной и хочу, чтобы весь мир узнал, что украинцы талантливы", – сказала со сцены Каменских.

Настя Каменских на вечеринке "Ніч химер" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Звание "Мама года" – получила певица Камалия, которая воспитывает двух дочерей Арабеллу и Мирабеллу.

В номинации "Стадион так стадион" триумфатором стал MONATIK, который не смог лично приехать за наградой, так как сейчас находится в туре по Америке. Певец записал для церемонии видеоприветствие.

Победа в номинации "Вызов года" досталась Наталье Могилевской.

"Лирик года" - именно в такой номинации победил рэпер Потап. В 2019-м звездный репер выпустил новый альбом, из которого стало понятно, что он может быть не только эпатажным, острым на язык, но и нежным, трогательным романтиком. Со сцены Потап поблагодарил свою супругу Настю Каменских, без которой, по его словам, не было бы альбома.

"Эта награда Насти Каменских, ведь без нее, какой из меня лирик – просто пантомима", – прокомментировал свою награду Потап.

Потап на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В номинации "Сила двух" победили супруги Юрий Никитин и Ольга Горбачева. А Олега Винника "Зірковий шлях" отметил в номинации "Как жить без тебя".

"Наша звезда" – именно в этой номинации победил музыкальный продюсер телеканала "Украина", который знаком лично со всеми звездами шоу-бизнеса, автор и исполнитель песен Геннадий Витер.

"Дебютом года" от "Зіркового шляху" стала JERRY HEIL, которая подорвала все СМИ своим хитом "Охрана, отмєна".

"Я часто слышу, как меня называют новой артисткой, которая быстро стала успешной, но это не так. У меня за плечами огромный опыт от музыкальной школы до попыток несколько лет назад с моим инди-поп альбомом. Но только полгода назад я поняла, что стоит только проявить себя, позволить себе быть собой, только тогда все получается", – сказала со сцены певица.

JERRY HEIL победила в номинации "Дебют года" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Номинация "21.6 года" порадовала травести-диву Монро. В новом сезоне "Зіркового шляху" появилась новая, яркая провокационная рубрика "В пику от Монро", которая бьет рекорды просмотров после каждой премьеры.

"Опять королева года", именно в этой номинации одержала победу певица Оля Полякова, которая собирает аншлаги на стадионах по всей Украине.

"Я хочу поблагодарить телеканал "Украина" за то, что вы единственные в Украине, кто правильно отмечает наш шоу-бизнес. Потому что мы в нем немного недоласканные и недолюбленные. Я хочу поблагодарить за то, что вы правильно умеете раздавать номинации и знаете, в какие места целовать артистов", – сказала Полякова.

Оля Полякова отмечена наградой "Опять королева года" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Победителями в номинации "Вечеринка года" стала группа "Время и Стекло", а "Откровенность года" – получила Ольга Сумская.

Триумфальной номинация "Пять платьев и одна свадьба" стала для певицы и актрисы Алины Гросу. Звезда в этом году сыграла пышную свадьбу, на котором сменила не одно сказочное платье.

Победа в номинации "Влюбленная любовь года" досталась певцу Павлу Зиброву. В этом году он вместе с супругой Мариной повторили свои брачные обеты после 25 лет супружеской жизни.

"Кумиры года" – так называется номинация, в которой победил группа "Антитела". Музыканты в этом году собрали 2 аншлага в киевском Дворце спорта и проехались туром по Украине.

"Антитела" стали "Кумирами года" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Победа в номинации "Мотиватор года" досталась психологу Наталье Холоденко, а триумфатором в номинации "Звезда с перцем" назвали Славу Каминскую из группы "НеАнгелы", за ее открытость и самоиронию.

Развлекали гостей в "Ніч химер" своими выступлениями Артем Пивоваром, JERRY HEIL, Павел Зибров и DJ. Nana.

Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Знаменитости на вечеринке "Зіркового шляху" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" 1/32

Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина" по будням в 9:30!

Напомним, недавно Оля Полякова презентовала новый клип "Эй, секундочку".

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