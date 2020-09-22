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"Вечная любовь": София Ротару показала архивное фото с мужем в годовщину их свадьбы

Сегодня, 19:30

Певица вышла замуж 22 сентября 1968 года

В день годовщины своей свадьбы певица София Ротару показала архивное фото с мужем Анатолием Евдокименко. Пара поженилась 22 сентября 1968 года, прожив вместе 34 года.

На своей странице в Instagram народная артистка Украины опубликовала черно-белый снимок, на котором они с Анатолием запечатлены еще молодыми.

"Есть вечная любовь", – подписала кадр 73-летняя Ротару.

София Ротару с мужем
София Ротару с мужем
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Отметить 52-ю годовщину с любимым артистке не удалось. Как и еще много памятных дат. Анатолий Евдокименко умер 23 октября 2002 года в 60 лет от инсульта. С тех пор София Михайловна больше не вышла замуж, посвятив себя сыну Руслану и внукам.

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Ранее внучка Софии Ротару поделилась кадрами с празднования 73-летия певицы.

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