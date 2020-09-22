"Вечная любовь": София Ротару показала архивное фото с мужем в годовщину их свадьбы
Певица вышла замуж 22 сентября 1968 года
В день годовщины своей свадьбы певица София Ротару показала архивное фото с мужем Анатолием Евдокименко. Пара поженилась 22 сентября 1968 года, прожив вместе 34 года.
На своей странице в Instagram народная артистка Украины опубликовала черно-белый снимок, на котором они с Анатолием запечатлены еще молодыми.
"Есть вечная любовь", – подписала кадр 73-летняя Ротару.
Отметить 52-ю годовщину с любимым артистке не удалось. Как и еще много памятных дат. Анатолий Евдокименко умер 23 октября 2002 года в 60 лет от инсульта. С тех пор София Михайловна больше не вышла замуж, посвятив себя сыну Руслану и внукам.
Как сохранить любовь после 17 лет брака, рассказал лидер "С.К.А.Й." Олег Собчук:
Ранее внучка Софии Ротару поделилась кадрами с празднования 73-летия певицы.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное