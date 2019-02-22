Ведущая Анна Панова о танго, битье посуды, обклеенных скотчем туфлях и подготовке к Венскому балу

Анна также рассказала о прошлогоднем Венском бале

Анна Панова Фото: пресс-служба канала "Украина"

Ведущая новостей "Сегодня", которые выходят на телеканале "Украина", Анна Панова 1 марта посетит Конфетный бал в Вене, где с мужем станцует страстный танго. В эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle она рассказала, как уговорила мужа заниматься танцами, как проходит подготовка к балу и призналась, кто кому наступает на ноги во время репетиций.

- Как родилась идея посетить Конфетный бал?

- Идея родилась сразу после предыдущего бала. В прошлом году мы впервые посетили Украинский бал в Вене. Затея, кстати, принадлежала мужу – на тот момент еще моему жениху. Приятельницы спрашивают меня: "Как ты уговорила свою половину пойти на танцы?" А мне и вовсе не пришлось его уговаривать, он сам предложил! Хотя до этого не танцевал никогда, даже на школьных дискотеках. "Потренировавшись" на Украинском балу, а потом еще и на балу в Киеве, решили отправиться на знаменитый венский бал с 70-летней историей – Bonbon ball или Конфетный бал.

- В прошлом году ваша пара выходила на паркет с вальсом. Почему в этом году танго?

- Наша пара выходила на паркет с вальсом, потому что только его успела освоить. Я раньше не занималась бальными танцами, а мужу и вовсе поначалу было трудно уловить ритм "раз-два-три". Так что несколько месяцев подготовки ушло на вальс. Как только оттанцевали, решили: нужно двигаться дальше – и это будет танго!

Анна Панова с мужем Фото: пресс-служба канала "Украина"

- Какой танец вам нравится больше?

- Вальс объективно проще. И на любом бальном вечере вальсов будет, как минимум, несколько. А вот танго стал для нас настоящим вызовом! Там очень специфический ритм, чередуются быстрые и медленные движения. Поскольку "ведет" в танце мужчина, на Саше лежит особая ответственность. Я могу иногда шепотом подсказать нужный счет. Наш прогресс в танго налицо, но еще есть над чем поработать.

- Муж на ноги не наступает?

- Бывает, конечно. Мои тренировочные туфли из бежевого сатина с первых тренировок обклеены скотчем, чтобы нежная ткань не так пачкалась и трепалась. Но пачкается все равно. Справедливости ради скажу: не только он мне, но и я ему на ноги наступаю!

- Как часто были репетиции? Раз в неделю или чаще?

- Первые уроки по танго мы провели еще прошлой весной, вдохновленные поездкой в Вену. Потом забросили. И вернулись к тренировкам лишь за пару месяцев до Конфетного бала. В неделю бывает 1-2 урока. Чем ближе танцевальный вечер, тем реже пропускаем: откладывать уже некуда.

- Танго принято считать танцем страсти, огня, конфликтов, "битья посуды" и примирения. Что из этого танца свойственно вашему характеру и насколько?

- Ну вот бить посуду – точно не метод: ни для меня, ни для мужа. Мы оба знаки Земли по гороскопу, а значит практичны – зачем крушить имущество? Конфликты с примирением – тоже не наше. Может, потому, что мы еще и года не женаты. А вот огонь и притяжение в отношениях, безусловно, есть. На них и держится наше танго :)

- Существуют ли какие-то определенные условия, чтобы попасть на бал в Вену?

- Никаких особых условий, нужно просто купить билеты на сайте бала. Цены – от 50 до 150 евро за вход, на Конфетном балу – 110 евро. При желании можно купить место за столом – это еще 35 евро с человека. Конечно, места в ВИП-ложах ощутимо дороже – несколько сотен евро с человека.

По официальным данным, за сезон в Вене проходит больше 300 балов. Представители каждой профессии имеют свой – Бал юристов, Бал охотников, Бал кондитеров. Чтобы попасть на них, вовсе не нужно работать по этой специальности. Все очень демократично. Заходи на сайт понравившегося бала и покупай билеты.

Анна Панова с мужем Фото: пресс-служба канала "Украина"

- Где вы берете платье, обувь? Ведь нужны специальные танцевальные туфли. У вас есть такие?

- Конечно, появиться на двух балах за сезон в одном и том же наряде – вопиющий моветон. Но это не значит, что нужны большие расходы. Для танцев вполне могут подойти платья, которые есть у вас в гардеробе. Важное условие: оно не должно быть длинным, иначе партнер будет наступать на подол. В этом году я выбрала струящееся платье, чтобы легко было танцевать танго – в этом танце есть особый характер, движения ног не должно ничто стеснять. На ноги можно надеть тренировочные туфли из сатина или любую обувь на невысоком каблуке. Идеально, если щиколотка будет перехвачена ремешком, чтобы туфель не слетел. У меня такие туфли есть – в тон к платью.

- Когда попали на бал в первый раз, было ли волнение перед выходом на паркет?

- Волновались, еще и как! Думала, от страха запутаемся в ритме и позабудем все дополнительные па, которыми разнообразим и украшаем свой вальс. Но нет, все прошло отлично. Атмосферу смягчало то, что это был Украинский бал в Вене – там было немало соотечественников, везде слышна родная речь. На этот раз уже не будет никаких поблажек! Нам предстоит участие в одном из самых знаменитых балов Вены. Там и танцоры будут опытнее, и этикет строже. Но, повторюсь, для нас это не просто развлечение, а вызов. Постараемся быть на высоте.

- Есть ли какие-то танцы в латиноамериканской программе, которые тоже хотелось бы станцевать?

- Конечно – это медленный вальс, фокстрот и румба. Будем двигаться к цели постепенно.

- Возможно, поездка на Венский бал станет ежегодной семейной традицией?

- Очень может быть/ Но наши ближайшие танцевальные планы – освоить танго на таком уровне, чтобы блистать на тематических танго-вечерах – милонгах. Их тоже проводят десятки в год по всему миру. Оказаться на паркете вместе с продвинутыми тангеро и быть на уровне – прекрасный ориентир для начинающих танцоров вроде нас. Еще тысячу раз повторим "квик-квик-слоу" – и все у нас получится.

Напомним, Анна Панова рассказала о работе ведущей.

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