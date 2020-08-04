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Ведущая Анна Панова рассказала, как проводит лето с мужем и маленькой дочерью

Сегодня, 13:42

Ведущая пожаловалась, что теплое время года очень быстро проходит

Известная телеведущая канала "Украина" новостей "Сегодня" Анна Панова на Instagram-страничке чувственно поведала о том, как проходит ее лето на карантине. В Сеть она выложила счастливое семейное фото возле большой клумбы с цветами, где они вместе с мужем Александром держат в руках коляску с крохотной дочерью Миланой.

Для ведущей лето 2020 выдалось самым счастливым и скоротечным в жизни и впервые она не ведет обратный отсчет дней. Ведь все ее летние дни проходят в приятных материнских заботах.

"Каждый день ускользает, как песок сквозь пальцы. Утро, беззаботные разговоры с Милкой, карточки Домана с носорогами и верблюдами, вжих, уже обед, дневной сон, вжих, – вечер и пора купаться и укладываться спать. И так день за днем, неделя за неделей мелькают, как в калейдоскопе. И вот дочка уже переворачивается на живот, хватает руками все погремушки в зоне доступа, внимательно слушает песни и на свой лад подпевает в ответ", – рассказывает о своих буднях телеведущая.

Анна Панова с мужем и дочерью
Анна Панова с мужем и дочерью
Фото: пресс-служба

Солнечному августу, который вступил на законных правах, как последний месяц лета, ведущая радуется. Впереди осень и от этой поры она ждет много приятных открытий от дочери Миланы, начало нового интересного телевизионного сезона и даже возможно Анна Панова с семьей отправится куда-нибудь в увлекательное путешествие.

"О нет, впервые в жизни не грущу. Ведь осень 2020 станет временем новых открытий: и первый зуб, и первый прикорм, и ползание. И, может, первое путешествие втроём. А ещё будет моя работа – которую люблю за драйв – а этой осенью опять выборы. Так что привет, август! Знаю, что пролетишь, как одно мгновение – вжих! Но я встречаю тебя с радостью и отпущу без сожаления. Осень моего лучшего в жизни года – мне тоже будет по душе", – поделилась ожиданиями Анна Панова.

Ранее Анна Панова рассказала о крестинах дочери. Кроме этого, Анна рассказала, как занимается йогой.

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