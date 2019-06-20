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Ведущая Евровидения 2019 Бар Рафаэли беременна: трогательное видео

Супермодель сама сообщила о том, что ждет ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:18
Бар Рафаэли беременна третьим ребенком
Бар Рафаэли беременна третьим ребенком
Фото: instagram.com/barrefaeli

34-летняя израильская топ-модель и ведущая конкурса Евровидение 2019 в Тель-Авиве, Бар Рафаэли, беременна в третий раз. Звезда решила сообщить о том, что ожидает ребенка, весьма оригинальным способом. 

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На странице Бар Рафаэли в Instagram появилось видео, на котором сначала говорит еще один ведущий Евровидения 2019 Асси Азар, а затем в кадре появляется сама топ-модель, которая признается, что беременна. В целом видео получилось одновременно забавным и трогательным.

"Упс. Я сделала это снова", – подписала ролик Бар Рафаэли.

INSTAGRAM (@barrefaeli) on

Отметим, после трех лет романтических отношений, в 2015 году, топ-модель Бар Рафаэли и бизнесмен Ади Эзра стали мужем и женой. В браке у звездной пары появились две дочери – 2-летняя Лив Эзра и годовалая Эль Эзра. К слову, Бар Рафаэли сообщила о беременности на ранних сроках, а во время ожидания предыдущих детей публиковала фото с округлившимся животиком.

Ранее мы также писали, что Ева Лонгория трогательно поздравила сына с первым днем рождения.

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