Ведущая Евровидения 2019 Бар Рафаэли стала мамой в третий раз

Звезда телеэкранов стала многодетной мамой

Бар Рафаэли Фото: instagram.com/barrefaeli

34-летняя израильская топ-модель и ведущая конкурса Евровидение 2019 в Тель-Авиве Бар Рафаэли стала мамой в третий раз. Знаменитость родила супругу Ади Эзри сына.

Смотрите, как селебрити скрывают свою беременность:

Для супружеской пары малыш стал первым сыном. Также Бар Рафаэли с мужем воспитывает двух дочерей — 3-летнюю Лив и 2-летнюю Элль. Как пишет The Jerusalem Post, о счастливом событии журналистам сообщила сама ведущая.

"Огромное спасибо доктору Рониту Коралу за сопровождение в течение всего процесса родов, прекрасной акушерке Бинт Сассон и всему персоналу родильного дома Лис, где сегодня я родила уже в третий раз", – заявила новоиспеченная звездная мама.

Бар Рафаэли Фото: instagram.com/barrefaeli

Отметим, что Бар Рафаэли выросла в семье, где было четверо детей. Звезда говорила в интервью, что мечтает о многодетной семье, как у своих родителей.

Отметим, после трех лет романтических отношений, в 2015 году, топ-модель Бар Рафаэли и бизнесмен Ади Эзра стали мужем и женой. В браке у звездной пары появились две дочери – 2-летняя Лив Эзра и годовалая Эль Эзра. К слову, Бар Рафаэли сообщила о беременности на ранних сроках, а во время ожидания предыдущих детей публиковала фото с округлившимся животиком.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.