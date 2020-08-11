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Ведущая Маша Ефросинина рассекретила, сколько зарабатывает ее муж

Сегодня, 12:39

Тему доходов телезвезда обсудила в новом выпуске своего авторского шоу

Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина, которая недавно вспомнила, как переезжала в Киев, рассекретила, сколько зарабатывает ее муж. Супруг телезвезды – Тимур Хромаев стал чиновником в 2015 году, а как известно, госслужащие зарабатывают немалые деньги. Однако Ефросинина развенчала миф о богатстве и роскоши своей семьи.

В новом выпуске "Экзамен на откровенность", опубликованном в YouTube-канале Ефросининой, принял участие телеведущий Григорий Решетник. Звездные коллеги обсудили личную жизнь, а также коснулись темы доходов.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Как отметила Ефросинина, настоящей легендой о ее семье оказалось то, что ее супруг много зарабатывает. На деле же все обстоит иначе.

"О, а это самая большая легенда, которая ходит о моей семье. Мой муж стал чиновником в 2015 году. Знаешь, какая у него зарплата? 18 или 20 тысяч гривен. С тех пор мне пришлось зарабатывать самой. Хвататься за все предложения", – призналась Маша своему гостю.

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Она добавила, что решение пойти в чиновники ее муж обдумывал долго, ведь это напрямую повлияло на жизненный уклад всей семьи.

"Я приняла решение мужа. Я пошла на это, потому что поняла, что моему мужчине нужна реализация. В итоге он добился своего. И это большая победа. Он успешен, его законы принимаются. Но нам это стоило шести лет материально моей пахоты и женской отдачи", – подытожила ведущая.

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