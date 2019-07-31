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Дмитрий Комаров впервые показал брата и сестру: фото двойняшек

Украинский ведущий позировал на фоне парижского пейзажа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Дмитрий Комаров с братом и сестрой в Париже
Дмитрий Комаров с братом и сестрой в Париже
Фото: Instagram.com

Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров, который недавно шокировал новостью о свадьбе с Александрой Кучеренко, решил познакомить поклонников с остальными членами его семьи – братом и сестрой. 

Дмитрий Комаров женился. Детали в сюжете:

Вместе со своими родными братом Николаем и сестрой Ангелиной Дмитрий Комаров отправился в путешествие в Париж. Там ведущий сделал несколько семейных кадров, которыми и поделился на своей странице в Instagram. 

Дмитрий Комаров с близняшками
Дмитрий Комаров с близняшками
Фото: instagram.com/komarovmir

Дмитрий Комаров и его сестра Ангелина
Дмитрий Комаров и его сестра Ангелина
Фото: Instagram.com

"Этой фотографией возле символа любви мы хотим поделиться своей любовью. Впервые мы втроем в мировом сердце любви и путешествий – возле Эйфелевой башни в Париже. В такие моменты понимаешь, как здорово иметь большую семью. Братья и сестры, когда становятся взрослыми, должны стать лучшими друзьями. У нас получилось именно так. И хоть у каждого уже есть своя семья и "вторые половинки", а видимся мы реже, но становимся все дружнее", – написал Дмитрий. 

Ранее мы также писали, что Александра Кучеренко рассказала подробности отношений с Дмитрием Комаровым.

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