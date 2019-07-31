Дмитрий Комаров впервые показал брата и сестру: фото двойняшек
Украинский ведущий позировал на фоне парижского пейзажа
Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров, который недавно шокировал новостью о свадьбе с Александрой Кучеренко, решил познакомить поклонников с остальными членами его семьи – братом и сестрой.
Дмитрий Комаров женился. Детали в сюжете:
Вместе со своими родными братом Николаем и сестрой Ангелиной Дмитрий Комаров отправился в путешествие в Париж. Там ведущий сделал несколько семейных кадров, которыми и поделился на своей странице в Instagram.
"Этой фотографией возле символа любви мы хотим поделиться своей любовью. Впервые мы втроем в мировом сердце любви и путешествий – возле Эйфелевой башни в Париже. В такие моменты понимаешь, как здорово иметь большую семью. Братья и сестры, когда становятся взрослыми, должны стать лучшими друзьями. У нас получилось именно так. И хоть у каждого уже есть своя семья и "вторые половинки", а видимся мы реже, но становимся все дружнее", – написал Дмитрий.
Ранее мы также писали, что Александра Кучеренко рассказала подробности отношений с Дмитрием Комаровым.
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