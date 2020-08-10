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Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник 14 лет страдал от серьезного заболевания

Сегодня, 18:42

Из-за недуга ведущего в детстве перевели на домашнее обучение

Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник дал откровенное интервью Маше Ефросининой в ее программе на YouTube "Экзамен на откровенность". Помимо подробностей своей личной жизни, Решетник рассказал, как в детстве он перенес серьезное заболевание.

Во время беседы речь зашла о выборе профессии. Маша была уверена, что Григорий с детства был красив, поэтому неудивительно, что Решетник стал телеведущим. Как оказалось, звезда ТВ не всегда имел привлекательную внешность.

"Я тебе расскажу, какой я был "красавчик". С двух месяцев до 14 лет у меня было серьезное кожное заболевание. Я гадкий утенок. Все руки, кожа – такие высыпания…У меня колготки прилипали к коже до такой степени, что я каждую ночью сидел в ванне. Меня чем-то мазали, возили по санаториям, все чесалось, я просыпался ночью", – рассказал Решетник.

Скриншот: YouTube-канал Маши Ефросининой

По словам ведущего, в школе ему было нелегко – на уроках физкультуры Григорию приходилось носить длинную одежду, из-за болезни его не брали на соревнования, а позже – и вовсе перевели на домашнее обучение.

Как говорит Григорий, сыпь прошла, когда начались гормональные изменения в организме.

"Все прошло за три недели. Мне было 14 лет", – вспомнил Решетник.

Ведущий шоу "Холостяк-10" Григорий Решетник
Ведущий шоу "Холостяк-10" Григорий Решетник
Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Звезды, которые пережили тяжелые болезни детей – смотрите видео:

Напомним, Григорий Решетник в третий раз станет отцом. Ранее Григорий Решетник честно ответил, есть ли интим на "Холостяке".

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