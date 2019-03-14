Ведущий Максим Сикора провел мастер-класс для студентов киевского вуза

Ведущий новостей "Сегодня" провел мотивирующий мастер-класс на тему "Профессия журналист: как начать успешную карьеру"

Максим Сикора на мастер-классе Фото: пресс-служба канала "Украина"

Ведущий новостей "Сегодня" на канале "Украина" Максим Сикора пришел на встречу к студентам Киевского национального университета культуры и искусств. Для будущих тележурналистов он провел мотивирующий мастер-класс на тему "Профессия журналист: как начать успешную карьеру".

Максим Сикора на мастер-классе Фото: пресс-служба канала "Украина"

Студентам спикер рассказал о существующих типах медиа, видах и источниках информационных поводов, поиск и реализацию удачных тем на телевидении. Особое внимание слушателей он обратил на возможностях новых (конвергентных) медиа, таких как социальные сети, блоги. Ведущий посоветовал присутствующим активно пользоваться социальными сетями, ведь, по его словам, это хорошая платформа для личного старта в профессиональную журналистику.

В частности, он посоветовал присутствующим "как найти тебя". "Надо забыть о страхе и неуверенности. Учиться замечать то, чего не замечают другие и рассказывать об этом. И делать это интересно. Это и есть суперсила журналиста. И чем быстрее Вы ее нащупаете, тем быстрее все о вас узнает", – отметил Максим Сикора.

Максим Сикора на мастер-классе Фото: facebook.com/max.sikora.5

По окончании выступления студенты спрашивали у ведущего о курьезных случаях в работе, фишки в подготовке новостей. Максим Сикора, как и другие его коллеги из информационной платформы "Сегодня" охотно воплощает образовательную миссию канала "Украина", которая имеет целью передачу знаний и опыта молодым специалистам. Ведущий провел ряд мастер-классов для студентов, которые овладевают журналистские специальности в разных украинских вузах.

Напомним, ранее Максим Сикора посетил мотивационную встречу с учениками старших классов и преподавателями в родной школе №248, что в Деснянском районе столицы. Также ведущий провел мастер-класс, посвященный теме "Современные новости: выбор удачных тем и рейтинги" для студентов профильных специальностей Киевского национального торгово-экономического университета.

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