Ведущий Максим Сикора рассказал, как выбрал профессию тележурналиста

Телеведущий посетил мотивационную встречу с учениками старших классов

Максим Сикора Фото: пресс-служба канала "Украина"

Ведущий выпусков новостей "Сегодня" на канале "Украина" Максим Сикора посетил мотивационную встречу с учениками старших классов и преподавателями в родной школе №248, что в Деснянском районе столицы.

Встреча предусматривала получение советов от телезвезды по выбору будущей профессии и проходила в формате активного диалога. Ведущий посоветовал воспитанникам максимально уделять внимание изучению предметов, по которым они планируют сдавать внешнее независимое оценивание, и иностранным языкам.

Максим Сикора Фото: пресс-служба канала "Украина"

Он рассказал, что именно по такому принципу учится его сын Ростислав, и благодаря приоритетности достигает хороших результатов в учебе. Также ведущий посоветовал при попытке сделать первый шаг на встречу профессии использовать все возможности. И поделился своей историей успеха.

"Помню, я случайно на входе в школу увидел бумажку. На ней было объявление: международный университет лингвистики и права (ныне Киевский университет журналистики) организует творческий конкурс по телевизионной журналистике. Я оторвал эту бумажку, и не теряя времени, написал творческую работу. И так случилось, что я выиграл этот конкурс. А через месяц я получил от университета письмо-приглашение. Это и было моим началом", – поделился воспоминаниями Максим Сикора.

Максим Сикора Фото: пресс-служба канала "Украина"

А потом он рассказал о первом опыте в роли корреспондента, редактора, а позже телеведущего. Благодарная аудитория внимательно слушала каждое слово телезвезды. Старшеклассники пытались поставить как можно больше вопросов о работе на канале "Украина", интересовались и личной жизнью телеведущего. А опытные преподаватели приводили ведущего в пример для подражания. В завершение встречи Максим Сикора пожелал каждому присутствующему непременно найти свое любимое дело в жизни.

Напомним, ранее ведущие телеканала "Украина" рассказали о том, как они провели Крещение.

А вот ведущая новостей "Сегодня", которые выходят на телеканале "Украина", Анна Панова 1 марта посетит Конфетный бал в Вене, где с мужем станцует страстный танго. В эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle она рассказала, как уговорила мужа заниматься танцами, как проходит подготовка к балу и призналась, кто кому наступает на ноги во время репетиций.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram