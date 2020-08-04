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Ведущий "Зіркового шляху" Тимур Мирошниченко похудел на 10 кг: фото

Сегодня, 16:38

Украинский телеведущий раскрыл секреты своего феноменального преображения

Ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Тимур Мирошниченко, который совсем недавно заговорил о третьем ребенке, рассказал о своем феноменальном похудении.

Скинувший 10 килограммов Мирошниченко считает, что его жена Инна умеет настроить любого человека на кардинальные перемены.

"Она является серьезным мотиватором не только для меня, но и для многих других людей. Жена всегда занималась спортом. А после первых родов, когда родила Мию, начала сразу восстанавливаться. И уже через месяц Инна вернулась в ту же форму, в какой была и до родов. И, конечно, когда ты видишь такой результат, то понимаешь, что в этом есть смысл. Причем ничего нереального она не делала", – рассказал о супруге ведущий "Зіркового шляху".

Ведущий Тимур Мирошниченко
Ведущий Тимур Мирошниченко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Тимур поделился, что именно помогает ему оставаться в отличной форме:

"Сначала жена подсадила меня на планку. Инна начала раньше ее выполнять, я присоединился в конце августа прошлого года. На тот момент я весил почти 87 килограммов. А в январе уже 78. То есть я сбросил почти 10 килограммов просто благодаря планке и питанию".

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Как раз перед карантином пара приобрела абонементы в спортзал. Но режим самоизоляции поменял планы Тимура Мирошниченко и его жены. Однако они все равно вели активный образ жизни, даже будучи дома.

"Мы много занимались спортом на карантине в домашних условиях", – добавил ведущий программы "Зірковий шлях".

Смотрите новый сезон программы "Зірковий шлях" с 3 августа в эфире телеканала "Украина".

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