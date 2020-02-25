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"Великий день": жертва Вайнштейна Роуз МакГоуэн прокомментировала приговор суда

Актриса призналась, что в восторге от решения присяжных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:42

24 февраля в Нью-Йорке суд присяжных вынес решение по скандальному делу американского кинопродюсера Харви Вайнштейна и признал его виновным в преступлениях сексуального характера. По первому делу ему грозит до 25 лет заключения, по второму – до четырех лет.

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Первой на приговор присяжных отреагировала голливудская актриса и жертва Харви Роуз МакГоуэн. В комментарии BBC звезда заявила, что в восторге: "Маленькая девочка, какой я была, когда мне делали больно, в восторге... Это великий день".

К ней также присоединились и другие жертвы продюсера – с коллективным письмом выступили Эшли Джадд, Люсия Эванс, Розанна Аркетт и 19 других обвинителей. Они поблагодарили всех женщин, которые не побоялись выступить против Харви.

Узнайте, как скандал с Харви Вайнштейном отобразился на работе в Голливуде Иваны Чабак:

Отметим, что сразу после заседания Харви Вайнштейна отвезли не в тюрьму, а в больницу из-за жалоб на сильную боль в груди. Ко всему, адвокат продюсера заявил, что они намерены оправдать киномагната и добиться справедливости.

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