Венецианский кинофестиваль-2018: гости поразили стильными нарядами

Артисты покрасовались на красной дорожке мероприятия

Венецианский кинофестиваль 2018. Фото: Getty Венецианский кинофестиваль 2018. Фото: Getty Венецианский кинофестиваль 2018. Фото: Getty Венецианский кинофестиваль 2018. Фото: Getty Венецианский кинофестиваль 2018. Фото: Getty Венецианский кинофестиваль 2018. Фото: Getty Венецианский кинофестиваль 2018. Фото: Getty Венецианский кинофестиваль 2018. Фото: Getty Венецианский кинофестиваль 2018. Фото: Getty Венецианский кинофестиваль 2018. Фото: Getty Венецианский кинофестиваль 2018. Фото: Getty Венецианский кинофестиваль 2018. Фото: Getty 1/12

В среду, 29 августа, на острове Лидо состоялось долгожданное открытие 75-го Венецианского кинофестиваля 2018. В солнечную Италию прибыли голливудские звезды, которые уже успели засветиться на красной дорожке грандиозного мероприятия.

С 29 августа до 8 сентября более 20 фильмов поборются за "Золотого льва". Конкурсное жюри пересмотрит киноленты и определит победителей. Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке.

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Сейчас на остров Лидо прибывают голливудские звезды, которые приняли участие в открытии Венецианского кинофестиваля 2018. Актеры засветили стильные наряды на красной дорожке, поразив элегантностью и утонченностью образов. Одними из первых стали Эмма Стоун, Райан Гослинг, Наоми Уоттс, Клэр Фой, Изабель Гулар, Джорджина Родригес и многие другие.

Отметим, что Венецианский международный кинофестиваль считается старейшим из всех известных киномероприятий. Впервые событие провели в 1932 году по инициативе Биеннале Антонио Маирани.

Напомним, популярный мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо, чей фильм "Форма воды" номинирован на "Оскар", будет возглавлять жюри Венецианского кинофестиваля.