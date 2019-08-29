Венецианский кинофестиваль 2019: какие звезды блистали на красной дорожке
Своими нарядами похвастались известные актрисы и модели
В среду, 28 августа, в Италии стартовал 76-й Венецианский кинофестиваль. Венеция со вчерашнего дня превратилась в столицу мирового кинематографа до 7 сентября. Тогда же жюри под председательством режиссера Лукреции Мартель объявит победителей.
Также смотрите видео о том, как закончился кинофестиваль в Одессе:
Также в состав жюри в этом году вошли канадский кинокритик Пирс Хэндлинг, французская актриса Стэйси Мартен, итальянский режиссер и сценарист Паоло Вирдзи, мексиканский кинематографист Родриго Прието, режиссер из Канады Мэри Харрон, японский актер Шинья Цукамото.
Кинофестиваль ожидает прибытия еще большого количества кинозвезд. А пока на открытии фестиваля присутствовали известные французские актрисы Катрин Денев, Жюльет Бинош и Людивин Санье.
Также по красной дорожке прошлись известные актеры и модели: Николас Холт и Иман Боуи, Леди Китти Спенсер и Барбара Палвин, Мел Би, модели Эльза Хоск, Кэндис Свейнпол и Марта Хант.
Напомним, в 2018 году главный приз Венецианского кинофестиваля – "Золотого льва" - получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram