Венецианский кинофестиваль 2019: какие звезды блистали на красной дорожке

Своими нарядами похвастались известные актрисы и модели

Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019

В среду, 28 августа, в Италии стартовал 76-й Венецианский кинофестиваль. Венеция со вчерашнего дня превратилась в столицу мирового кинематографа до 7 сентября. Тогда же жюри под председательством режиссера Лукреции Мартель объявит победителей.

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Также в состав жюри в этом году вошли канадский кинокритик Пирс Хэндлинг, французская актриса Стэйси Мартен, итальянский режиссер и сценарист Паоло Вирдзи, мексиканский кинематографист Родриго Прието, режиссер из Канады Мэри Харрон, японский актер Шинья Цукамото.

Катрин Денев и Жюльет Бинош Фото: AFP

Кинофестиваль ожидает прибытия еще большого количества кинозвезд. А пока на открытии фестиваля присутствовали известные французские актрисы Катрин Денев, Жюльет Бинош и Людивин Санье.

Также по красной дорожке прошлись известные актеры и модели: Николас Холт и Иман Боуи, Леди Китти Спенсер и Барбара Палвин, Мел Би, модели Эльза Хоск, Кэндис Свейнпол и Марта Хант.

Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 1/20

Напомним, в 2018 году главный приз Венецианского кинофестиваля – "Золотого льва" - получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

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