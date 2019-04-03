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"Венера из пены": Леся Никитюк показала эротические снимки в ванной

Телеведущая опубликовала фото в своем микроблоге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:29
Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая попробовала экстремальный массаж, показала новое фото в своем микроблоге. На снимках видно, что обнаженная украинская звезда принимает ванну в окружении белоснежной пены.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На одном из фото Леся Никитюк решила примерить "новый образ" и в шутку украсила себя усами из пены. Никитюк поинтересовалась у подписчиков, какой вид им больше нравится.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Блин, с усами конечно красиво", "Венера из пены", "Павел Зибров?? Это ты?", "Покажи свои прекрасные ножки", "Усы-огонь", "Гарная девица", "Неотразимая на обоих фото!", "Просто Богиня", - написали подписчики в комментариях к посту.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала, как выглядела в юности. Телеведущая в instastories опубликовала фото, на котором ей всего 17 лет. Также на своей странице в Instagram звезда экранов опубликовала новое фото в смелом наряде – Леся позировала в ярко-синем блестящем мини-платье, облегающий фасон которого подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги.

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Источник: Сегодня
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