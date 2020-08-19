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Венсан Кассель сделал очаровательное тату в честь своей 23-летней жены

Сегодня, 09:00

Тина Кунаки одобрила необычный рисунок

53-летний французский актер Венсан Кассель, который попал в ДТП в конце мая этого года, признался в любви своей жене, Тине Кунаки весьма необычным способом. В преддверии второй годовщины свадьбы, а знаменитости поженились 24 августа 2018 года, Венсан Кассель не упустил возможности сделать сюрприз своей любимой и сделал тату в ее честь.

Сидя на борту судна, Венсан Кассель смело продемонстрировал татуировку фанатам и опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте. Теперь, на его правой руке и плече находится рисунок с изображением известного персонажа Бетти Буп из серии мультфильмов 30-х годов студии Paramount Pictures. Однако версия Бетти Буп, изображенная на теле актера, отличается от оригинальной.

Венсан Кассель и Тина Кунаки
Венсан Кассель и Тина Кунаки
Фото: Getty Images

У Бетти Буп на руке актера темный цвет кожи и афро-американская прическа. Венсан Кассель видоизменил персонажа и поклонники мгновенно узнали в нем Тину Кунаки.

Конечно же, Тина Кунаки пришла в восторг от такого поступка мужа, прокомментировала его публикацию эмоджи "сердечко" и сразу же сделала картинку персонажа своей аватаркой в Instagram.

Однако среди фолловеров актера нашлись и те, которые предостерегли его, что когда-то он пожалеет об этом, ведь на съемках нередко приходиться обнажать тело.

INSTAGRAM

В начале этого года еще перед карантином успел выйти в прокат фильм "Особенные", в котором Венсан Кассель сыграл главную роль. В день украинской премьеры фильма Венсан Кассель дал эксклюзивное интервью сайту "Сегодня".

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