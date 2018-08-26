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Венсан Кассель устроил запоминающийся сюрприз для Тины Кунаки: опубликовано видео

Знаменитый актер спел серенаду на португальськом языке под балконом жены

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:12
Венсан Касcель и Тина Кунаки. Фото: Instagram/vincentcassel
Венсан Касcель и Тина Кунаки. Фото: Instagram/vincentcassel

51-летний французский актер Венсан Кассель, который на днях женился на 21-летней модели Тине Кунаки, на следующий день после свадьбы преподнес новоиспеченной супруге оригинальный сюрприз. Венсан спел серенаду на португальском языке под балконом Тины, будучи в одном полотенце. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Instagram.

Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel)

Немного позже Тина Кунаки показала фото улыбающегося Венсана в своем Instagram и коротко подписала снимок: "муж".

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Венсан Кассель
Фото: instagram/tinakunakey

Напомним, недавно Венсан Кассель и модель Тина Кунаки появились на обложке известного журнала Vanity Fair. Также мы сообщали, что знаменитый британский певец Джон Ньюмен 18 августа женился на стюардессе Нане: опубликованы трогательные фото.

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