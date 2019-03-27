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Венский бал в Киеве: когда пройдет, чему посвящен и другие интересные подробности

В этому году бал посвящен столетию украинской государственности

Венский бал в Киеве Фото: Facebook

13 апреля в Киеве пройдет самое волшебное культурное событие года – Венский бал. На его генеральной репетиции, которая прошла в Киевской городской государственной администрации, Сегодня.Lifestyle встретился с организатором Венского бала в Киеве Мариной Игнатуша, которая рассказала о бале в этом году, о том, как стать дебютантом и почему бал посвящен 100-летию украинской государственности.

Отметим также, что хореографами являются Андрей Дикий и Елена Балджи, а среди дебютантов немало известных имен: финалист "Танцев со звездами" Макс Ежов, финалист "Х-фактора" Кир Каплуновский, хореограф и участник "Голос країни 9" Сергей Костецкий, Вероника Дидусенко и другие.

Марина Игнатуша Фото: Fecebook/Марина Игнатуша

- В этом году тема бала посвящена 100-летию государственности Украины. Почему выбрали такую тему и как это будет отражаться на дебютантах и самом мероприятии?

- Мы каждый раз выбираем ту тему, которая "здесь и сейчас". Мы посвящали балы разным темам: евроинтеграции и безвизу, спорту, так как бал проходил перед финалом Лиги чемпионов, а в этом году мы решили посвятить бал столетию украинской государственности. Для нас очень важно подчеркнуть национальный лейтмотив во всем. Он будет присутствовать в декорациях, будут невероятные 3D-инсталляции с украинскими орнаментами Приднепровья и Киевщины. Это отразится и на кулинарных изысках – на столах будут традиционные хлеб с медом и другие угощения. Украинская тема будет и в танцевальных постановках, на музыку украинских композиторов. Программу дебютантов и украинскую польку они будут танцевать под музыку из балета "Лілея". Танго будут исполнять под "Гуцулку Ксеню" (балет Константина Данькевича по одноименной балладе Тараса Шевченко – ред.).

Украинская тематика будет присутствовать и в лотах гостей. Ведь бал – благотворительное мероприятие, за два года нам удалось собрать 2 млн гривен на благотворительность. Мы поддерживают Киевский центр соцреабилитации детей с инвалидностью.

Венский бал в Киеве Фото: facebook.com/GCBRANDBERG/

- Сколько времени занимает организация и продумывание всех деталей?

- Бал – ежегодный. Сразу после окончания этого бала, мы начинаем подготовку к следующему. Мы развиваем бальную культуру и расширяем границы нашего бала и проводим его не только в Киеве, в прошлом году мы провели бал во Львове, в этом году планируются балы в Одессе и также во Львове. Кроме этого, на них будут присутствовать представители балов Франции, Норвегии и Нидерландов. Мы развиваем международное сотрудничество и проекты. Это прекрасная возможность показать украинские национальные особенности.

- А как проходит отбор дебютантов бала?

- Есть специальные критерии отбора, который устанавливает Венский бальный комитет. Для того, чтобы стать дебютантом необходимо подать заявку на сайте. В этом году заявки подали более 100 человек и мы решили, что впервые за эти три годам мы сделаем открытый отбор, они готовились уже месяц, готовились старательно, учили и хореографию, и этикет".

Из всех пар организаторы выбрали 30 дебютантов, а те, кто не прошел отбор, по словам Марины Игнатуша, смогут попробовать свои силы снова в следующем году.

Напомним, ведущая телеканала "Украина" Анна Панова приняла участие в Венском балу в Вене.

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