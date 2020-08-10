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Вера Брежнева блеснула фигурой в эффектном пятикилограммовом платье

Сегодня, 14:34

Певица вместе с MONATIK приняла участие в съемках праздничного шоу "З Днем народження, Україно!"

Популярная певица Вера Брежнева, помимо узнаваемого голоса, также является обладательницей идеальной фигуры. На съемках праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа в 20:00, артистка появилась в откровенном наряде, обнажившем ее сексуальные формы.

Для съемок Вера выбрала необычное "голое" платье на бретелях, которое состоит из основы в тон кожи, разнообразных цепочек и стразов. Пикантности наряду придает глубокий вырез, который открывает декольте артистки.

Эффектный образ Брежневой дополнили босоножки на шпильках цвета металлик и лаконичная цепочка на шее. Стоит отметить, что в таком наряде Вера выглядит очень сексуально и ярко.

Певица Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Этот образ был создан специально для Веры дизайнером Иваном Фроловым. В нем она впервые появилась в клипе на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА".

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"Это платье весит 5 килограмм. Но оно сконструировано так, что я вообще не чувствую его на себе. Только когда снимаю, ощущаю его вес в руках. Все наряды для видео "ВЕЧЕРиНОЧКА", в том числе этот, создал для меня специально Иван Фролов", – рассказала Вера Брежнева на съемочной площадке телеканала "Украина".

Вера Брежнева и MONATIK
Вера Брежнева и MONATIK
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, в грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа в 20:00, в День Независимости, Вера Брежнева и MONATIK исполнят свой совместный хит "ВЕЧЕРиНОЧКА". Артисты устроят зажигательные танцы в одном из пляжных комплексов на Днепре.

Как Вера Брежнева отпраздновала свой 38-й день рождения, смотрите в сюжете:

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Насти Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, Макса Барских, Оли Поляковой, TAYANNA, групп "Время и и Стекло", MOZGI и KADNAY. Кто еще из звезд примет участие в шоу "З Днем народження, Україно!" – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Смотрите грандиозный концерт "З Днем народження, Україно!" 24 августа, в День Независимости Украины, на телеканале "Украина"!

Ранее мы писали, что Вера Брежнева вспомнила, как познакомилась с MONATIK.

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